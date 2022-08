Las joyas artesanales de Maialen Co., accesorios ideales para el verano Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022, 13:02 h (CET)

El verano es un buen momento para lucir joyas. Esta temporada, una de las principales tendencias son las piezas elaboradas con materiales como piedras naturales y hechas a mano.

Además, son grandes aliadas para lograr un look vibrante durante las vacaciones.

Una alternativa para las mujeres que quieren lucir joyas artesanales con estilo propio es la marca española Maialen Co., la cual apuesta en su nueva colección por accesorios con un diseño clásico y materiales duraderos.

Las joyas en tendencia este verano Una de las tendencias que destaca este verano son las joyas con perlas. Este material ha dejado de reservarse para mujeres maduras y empieza a estar presente en numerosos diseños juveniles. Su versatilidad permite lograr un estilo elegante, a la vez que contemporáneo.

Otros accesorios muy solicitados esta temporada son los pendientes de arcilla. La flexibilidad y suavidad de este material favorece la elaboración de piezas de diferentes tamaños y formas. Además, la arcilla es un elemento ideal para todo tipo de pendientes, desde tachuelas hasta aros. Las joyas elaboradas con acero inoxidable también están bastante demandadas. Estas piezas no manchan la piel ni se oxidan. Además, son fáciles de combinar con todo tipo de piedras, cristales y perlas, lo que ofrece grandes opciones a la hora de crear diseños.

Finalmente, los tonos beige, tierra, verdes y naranjas son algunos de los preferidos y se encuentran presentes en las joyas artesanales de esta estación.

¿Qué modelos conforman la nueva colección de Maialen Co.? Cada accesorio de la marca Maialen Co. está diseñado y elaborado artesanalmente. En el caso de la nueva colección, cuenta con pendientes de distintos tamaños, que van desde los 4 hasta los 7,5 centímetros de largo. Algunos modelos, como Bela y Dalia, tienen un acabado brillante que los hace muy elegantes. El principal material utilizado es la arcilla, lo que permite que las piezas sean ultraligeras y resistentes.

Otros materiales presentes en las joyas artesanales de la marca son el acero inoxidable y las perlas naturales de agua dulce. Los collares de piedras y de nácar también forman parte del catálogo de Maialen Co. Colores como el coral, el rosa, el amarillo y el azul destacan en estas piezas.

Las colecciones de esta empresa están producidas en forma de ediciones limitadas e irrepetibles, por lo que su disponibilidad en la página es temporal. Las joyas artesanales permiten lucir un diseño único y distinguido. Debido a sus colores y estilos, estas piezas hechas a mano por artistas locales continúan siendo las protagonistas en los meses de verano.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.