Outlet 14, mayorista outlet de ropa de marcas

martes, 23 de agosto de 2022, 12:43 h (CET)

Los outlets suponen una gran ventaja para el bolsillo de las personas, ya que les permite dar con productos incluso de marcas reconocidas a precios muy económicos. Este es el caso de Outlet14, una empresa mayorista outlet que distribuye exclusivamente productos de marcas europeas reconocidas a precios accesibles. Su rasgo característico es la calidad de sus productos y la seriedad que proyecta. Todo esto gracias a un equipo de profesionales especialistas en moda femenina, masculina y para niños, que además se encargan de brindar siempre una atención personalizada para sus clientes óptima.

Una compañía con más de 20 años de trayectoria en el sector Hoy en día, las tiendas outlet son muy populares en España. Sin embargo, todo ello ha sido gracias a emprendedores que creyeron en este modelo de negocio aun cuando prácticamente nadie en el país lo conocía. Un ejemplo de ellos es Pedro García Jordá, quien fue uno de los primeros impulsores de tiendas outlet en España, y responsable de la creación de la firma Outlet14, perteneciente a su vez del Grupo Textil Jordá.

Esta empresa mayorista outlet cuenta con más de 20 años de experiencia en este sector, cuyo éxito se ha debido principalmente a dos razones. La primera de ellas, es que se trata de una empresa que comercializa exclusivamente productos de moda de las mejores y más reconocidas marcas europeas, tales como Dolce & Gabbana, Girogio Armani, Roberto Cavalli, Tommy Hilfiger, Diesel, Gant, entre otras. Todas ellas con certificado de autenticidad. También comenta su CEO Pedro García Jordá, que en estos momentos están tocando todos los nichos de mercado por la situación actual y las exportaciones a Latinoamérica que abarcan marcas desde SHEIN hasta las firmas más prestigiosas. En segundo lugar, por gestionar un sistema de expansión sumamente efectivo, dejando de lado las franquicias (sistema que se ha demostrado que no funciona en el mundo outlet) y optando desde el principio por un modelo que consiste más bien en la apertura de tiendas asociadas, asesorando desde el principio de la idea, pasando por la apertura y seguimiento de estas.

Una marca propia, con calidad de lujo Además de contar con las licencias oficiales de las marcas ya mencionadas, Outlet14 también ofrece en su tienda una marca de lujo propia llamada LoLo Concept. Esta se caracteriza por combinar los conocimientos tradicionales con las últimas tecnologías aplicadas al proceso de tratamiento del cuero. El resultado es un producto de una calidad excepcional que además es respetuoso con el medioambiente. Actualmente, la firma cuenta con almacenes en Valencia con Zona franca para pedidos fuera de España y Alicante, desde donde distribuyen su mercancía a toda España, pero también a otras partes de Europa y el mundo, como Dubai y Sudamérica.

En definitiva, comprar prendas, accesorios y artículos de moda en este outlet es asegurar una compra con garantía de calidad, ofrecida directamente por las principales marcas del continente, a precios que difícilmente se podrán encontrar en otras empresas similares.



