Generar ingresos potenciando una empresa, negocio o trabajo, con MyVizual

martes, 23 de agosto de 2022, 12:18 h (CET)

Cada vez más compañías brindan la opción de realizar networking o conformar una red de afiliados, como una manera de obtener nuevos clientes que generen ganancias. Mediante este sistema, las empresas se dan a conocer con intermediarios afiliados que obtienen una comisión al llegar a personas interesadas en adquirir su producto o servicio. Muchos lo consideran una forma de generar ingresos sin dejar su ocupación, ya que simplemente puede realizarse desde las redes sociales o una página web. En el caso de MyVizual, convertirse en afiliado requiere de dos pasos online muy sencillos para empezar a obtener ingresos.

MyVizual: ¿qué es? Es una tarjeta personal única, que contiene información profesional, social y personal que es cargada a través de una aplicación móvil. Descargando esta app, después de adquirir la tarjeta, es posible enviar todo tipo de datos, que pueden modificarse en tiempo real y adecuarse a distintas circunstancias laborales o sociales.

¿Cómo funciona la tarjeta social digital MyVizual? Con la tecnología NFC (Near Field Communication), la innovación de las tarjetas MyVizual facilita el envío de esta información de forma instantánea a otros dispositivos. La interacción directa entre dispositivos cercanos, propia del NFC, habilita el traspaso de datos desde la tarjeta a otros smartphones, al colocarla por encima. Los usuarios receptores no deben descargarse una aplicación, ya que accederán directamente a la información cargada en el perfil personal de MyVizual.

¿Cuáles son los beneficios de esta tarjeta? En primer lugar, el gran ahorro que implica al no volver a tener que imprimir más veces ninguna tarjeta de papel, lo que eso supone para el planeta y el cambio climático. A nivel personal, es una forma rápida, cómoda e innovadora de mantenerse conectado y darse a conocer en el entorno, enviando datos de contacto como mail, redes sociales, perfil profesional o experiencia laboral.

Mientras que, a nivel empresarial, es posible enviar a clientes o proveedores, ubicaciones y todo tipo de información relevante al negocio. Además, con el paquete comunitario, se pueden obtener diseños personalizados en las tarjetas, resaltando la identidad de la empresa.

¿De qué manera obtener ganancias con MyVizual? A través de la red de afiliados, el usuario accede a un link de referencia con el cual puede ganar comisiones, invitando a nuevos usuarios a adquirir su tarjeta MyVizual. Unirse a la comunidad de afiliados para obtener ganancias es posible a través de dos simples pasos. Primero, adquirir un paquete comunitario a un precio especial. Luego, entrar en “Convertirse en afiliado”, para acceder gratuitamente a un enlace de referencia personalizado. Finalmente, compartir el link de referencia.

¿Cuándo se amortiza la inversión inicial por ser miembro de la Comunidad MyVizual? En cuanto se hayan conseguido 5 personas, socios, clientes o simplemente amigos, ya se habrá amortizado la inversión para pertenecer a esta comunidad y, a partir de ahí, todo serán beneficios, tanto para las personas directas a las que se les recomiende la aplicación como para los contactos, ya que se cobrará hasta nueve niveles de profundidad, lo que hará que mes tras mes se obtengan ingresos pasivos cómodamente en la cuenta de banco. Todo esto guiado y apoyado en todo momento por José Pablo P.



