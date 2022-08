SiteMinder amplía su plataforma de comercio hotelero con la adquisición de GuestJoy Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 15:29 h (CET) SiteMinder, la plataforma de comercio hotelero abierto líder en el mundo, ha anunciado hoy la adquisición de GuestJoy, una aplicación basada en la nube que permite a los hoteleros automatizar las comunicaciones personalizadas, directas y sin contacto con los huéspedes antes, durante y después de su estancia La adquisición, que se completará este año, es un paso más tras el lanzamiento en abril de la nueva plataforma SiteMinder –una plataforma de comercio hotelero que integra y unifica la gestión de los canales, la distribución y los productos del motor de reservas de SiteMinder, con información en tiempo real, pagos automatizados, construcción de sitios web y más de 1500 socios integrados en el sistema para que los hoteleros hagan crecer sus negocios en línea–. GuestJoy ampliará aún más la sólida oferta de comercio hotelero de SiteMinder, permitiendo a los hoteleros automatizar y digitalizar su comunicación con los huéspedes, impulsar los ingresos por ventas adicionales y fortalecer la adquisición directa de huéspedes.

Sankar Narayan, CEO y Director General de SiteMinder, ha explicado que el acuerdo para adquirir GuestJoy completa un año de fuerte crecimiento orgánico tras la salida a bolsa de la compañía en 2021. "Estamos encantados de anunciar la adquisición de GuestJoy este año. La buena tecnología potencia la conexión humana, y esta afirmación no podría ser más acertada tratándose del sector hotelero. GuestJoy está muy bien posicionado en la industria de la tecnología hotelera, gracias a su sencilla experiencia de usuario, funcionalidades de comunicación con huéspedes y capacidades de integración, que son esenciales para que el hotelero moderno ofrezca a sus huéspedes una experiencia mejor y más rentable, a la vez que optimiza sus reservas e ingresos complementarios. La capacidad de GuestJoy para automatizar y personalizar las comunicaciones con los huéspedes permitirá a SiteMinder ofrecer una experiencia de usuario totalmente integrada para nuestros hoteleros, mientras continuamos ofreciendo una visión de la plataforma de comercio hotelero", dijo Sankar Narayan.

Desde 2014, GuestJoy se ha ganado su puesto en la industria, por su tecnología innovadora y fácil de usar y por ofrecer un alto retorno de la inversión a sus clientes. Fundada por Alar Ülem y Annika Ülem, GuestJoy fue creada para resolver una necesidad insatisfecha clave en el sector: facilitar y simplificar a los hoteleros la comunicación directa con sus huéspedes e incrementar el valor que aporta el cliente a través del sistema de gestión del hotel.

"Sabemos de primera mano lo molesta y engorrosa que puede ser la tecnología no adaptada mientras se trabaja duro para ofrecer una experiencia impecable a los huéspedes. Por eso nos propusimos la misión de diseñar GuestJoy para que fuera muy fácil de usar, utilizando inteligencia y automatización basadas en datos. También sabemos que la tecnología unificada y sin fisuras puede transformar los negocios hoteleros, y por eso estamos tan orgullosos de que GuestJoy se convierta en una empresa de SiteMinder", dijo el cofundador de GuestJoy, Alar Ülem.

"SiteMinder no tiene rival en sus amplias prestaciones tecnológicas para hoteles y capacidad de conectividad en el mercado hotelero. No podemos esperar a unirnos a la visión de SiteMinder para llevar a cada uno de los hoteles a la nueva era del comercio hotelero, ayudándoles a conectar fácilmente con sus huéspedes a lo largo de cada fase de su estancia", dijo la cofundadora de GuestJoy, Annika Ülem.

Socio de SiteMinder desde 2017, GuestJoy ya forma parte del ecosistema de SiteMinder y se integrará completamente en la plataforma de comercio hotelero de SiteMinder tras la finalización de la adquisición este año.

Acerca de Guest Joy

GuestJoy ha ayudado desde 2014 los hoteleros a digitalizar, personalizar y automatizar de forma sencilla la gestión de sus clientes a lo largo de toda su estancia. En 2021, GuestJoy fue nominada finalista en el Hotel Tech Report's Best Upselling Software, y ese mismo año, el 70% de los clientes de GuestJoy en 23 países fueron reconocidos en los Travellers' Choice Awards de TripAdvisor. GuestJoy ha sido un socio de SiteMinder desde 2017, con clientes en todo el Reino Unido y toda Europa.

Acerca de SiteMinder

SiteMinder Limited (ASX:SDR) es la plataforma de comercio hotelero abierto líder en el mundo, y se encuentra entre los pioneros tecnológicos por abrir el acceso de todos los hoteles al comercio online. Es este papel central el que le ha valido a SiteMinder la confianza de decenas de miles de hoteles, en 150 países, para vender, comercializar, gestionar y hacer crecer su negocio. La empresa mundial, con sede en Sidney y oficinas en Bangkok, Berlín, Dallas, Galway, Londres y Manila, generó más de 100 millones de reservas por valor de más de 35.000 millones de dólares en ingresos para los hoteles en el último año antes del inicio de la pandemia. Para más información, visitar siteminer.com.

