La FCVH detalla los puntos clave para conservar en buen estado un coche clásico

martes, 23 de agosto de 2022, 15:08 h (CET) Todos los coches necesitan un mantenimiento regular, por lo que se acentúa aún más con los vehículos clásicos que requieren unas pautas especiales Los propietarios de un coche clásico son conscientes de la necesidad de realizar un correcto mantenimiento para conservar en buen estado su vehículo clásico.

Las necesidades de mantenimiento de un coche clásico respecto a los vehículos actuales, nada tienen que ver, teniendo en cuenta que en su época de fabricación no se contaba con la misma tecnología que existe actualmente.

Uno de los consejos más importantes para conservar en buen estado un vehículo clásico es evitar conducirlos en exceso en otoño e invierno, sobre todo por las condiciones climatológicas de estas épocas del año.

Las bajas temperaturas, la lluvia y la nieve no son condiciones meteorológicas óptimas para un automóvil antiguo. Por este motivo, es mejor conservar los vehículos clásicos en un recinto cerrado como un garaje o aparcamiento, donde estará protegido a la espera de disfrutarlo en condiciones climáticas más favorables para un mejor uso en función de las características del vehículo.

Hay que ser consciente de que no se viven los mejores momentos del sector del automovilismo en la ciudad, debido a los cambios normativos, pero a pesar de ello son cada vez más los usuarios que comparten la pasión por los vehículos clásicos.

La Federación Catalana de Vehículos Históricos detalla un listado de puntos clave para que los usuarios lo apliquen para conservar en buen estado su clásico:

Comprobar los líquidos (aceite, agua y frenos): Es importante mantener los líquidos en el coche controlados en todo momento. El aceite, el agua y el líquido de frenos mantienen el coche listo y evitan que se sobrecaliente. Desconectar la batería: Si no se conduce a menudo el coche clásico, es recomendable desconectar la batería y colocarla con un cargador lento. Reparar el óxido del coche: Cuando se almacena el coche, es importante asegurarse de aplicar un lubricante de buena calidad en los puntos para evitar que se oxiden en el futuro. La cera: Para mantener la pintura clásica del coche y conservar su mejor aspecto, la cera puede ayudarle. Comprobación neumáticos: Comprobar la presión de los neumáticos así como desplazarlos de posición cada cierto tiempo, lo que garantizará una vida útil más larga y eviten su deformación. Realizar una revisión profesional: Una vez al año, es recomendable que un mecánico especializado en coches clásicos revise los componentes y funcionamiento del vehículo. Esto podría ayudarle a superar la ITV sin ningún imprevisto y asegurarse de que se encuentra en perfecto estado. Buscar un parking cubierto: Es importante conservar el vehículo nieto y con una funda adecuada según el parking en el que esté estacionado el vehículo.

Josep-Narcís Arderiu, presidente de la Federación Catalana de Vehículos Históricos , explica que "cada vez somos más los usuarios que tienen un coche clásico en Cataluña y por los que luchamos, constantemente, por conseguir que se respeten los derechos que se merecen en un sector automovilístico tan castigado históricamente por las instituciones del territorio".

Además, concluye explicando que "desde la Federación Catalana de Vehículos Históricos ya hemos conseguido muchas victorias institucionales ante las injusticias cometidas hacia nuestro sector, con tanta tradición e historia como está en la ciudad de Barcelona, pero seguimos trabajando y reivindicando que se nos respete ".

