Let´s Prototype anuncia un año de oro para los inventores y Startups de Hardware

martes, 23 de agosto de 2022, 15:16 h (CET) Let´s Prototype, el laboratorio de fabricación de inventos, prevé un 2023 lleno de oportunidades para los inventores y empresas que propongan nuevos productos hardware al mercado. El desarrollo de las tecnologías IOT y subyacentes, así como de la inteligencia artificial, sitúa a los inventores y empresas con productos hardware en el nuevo foco de los inversores El acceso a la financiación, sobre todo en las primeras etapas, puede ser el motor o el gran freno del proceso de puesta en marcha de proyectos emprendedores. Durante la última década, los proyectos TIC y servicios materializados a través de soluciones Software, han sido bendecidos por los principales vehículos de inversión privada, en especial, por los Business Angels, figura fundamental durante las primeras etapas.

No han tenido la misma suerte los inventores y emprendedores que intentan poner en marcha proyectos que ofrecen productos hardware. Según los últimos informes de la Asociación Española de Business Angels, casi el 100% de la inversión privada encontró al sector Software, Salud y Biotecnología como destinos más atractivos.

La tendencia no ha sido casual, el ciclo de puesta en marcha de un proyecto emprendedor que ofrece sus servicios a través de un Software, puede y debe conseguir sus primeros resultados en el mercado, con una inversión muy limitada y en escasos períodos de tiempo. La propia naturaleza de sus soluciones Software, así lo permite. Este principio fundamental, ha sido muy útil para minimizar el riesgo de los emprendedores y sus inversores.

¿Está llegando el fin de la época de oro de las Startups Software?

La democratización del IOT (Internet of Thing), la inteligencia artificial, así como de las técnicas de impresión 3D, representa un nuevo escenario, con condiciones muy favorables para el desarrollo de nuevos productos físicos (hardware).

El uso de estas tecnologías ha permitido en los últimos años desarrollar productos que ofrecen soluciones muy sofisticadas, eficientes y sostenibles para el sector de la agricultura, la salud y la industria en general. Este nuevo escenario, ha sentado las bases para que el sector de las startups con soluciones hardware, tuviera un incremento de casi un 20% en el presente año.

Desde el punto de vista de la inversión privada, el cambio de foco ya es previsible. Según los últimos informes de IDC, el 2023 está llamado a ser el año de oro para los inventores y emprendedores que se dispongan a lanzar nuevas empresas con productos hardware. Tal es así, que el propio informe anuncia una previsión de inversión superior a los 500.000 millones de dólares para este tipo de empresas.

Sobre el ecosistema de emprendedores e inventores españoles

Si bien es cierto que el ecosistema de Business Angels e inversores privados especialistas en las primeras etapas del emprendimiento, aun no sitúan a las empresas de Hardware en su foco de oportunidades, lo cierto es que comienzan a hacerse evidente algunos indicadores que si apuntan al desarrollo de este sector. Según datos públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se revela el año 2020 como el primer año en tendencia positiva desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de patentes de abril del 2017. Tendencia que acredita el claro incremento de solicitud de protección de soluciones que se sustentan en productos físicos con alta carga de innovación.

De la misma forma, surgen nuevos modelos de negocios que pretenden atender las claras necesidades de los nuevos emprendedores. Empresas de ingeniería tradicional, como es el caso de Let´s Prototype, ha transformado su modelo de negocio para acompañar a los inventores en el proceso de fabricación de sus prototipos funcionales, así como en la transición del prototipo a la unidad o industrializada.

Sin duda alguna, la actuación de los vehículos de inversión que intervienen en las primeras etapas del emprendimiento, se debe a las tendencias marcadas por los principales vehículos de inversión en tecnología a nivel global, que son en definitiva quienes reportan beneficio a las acciones que ostentan. Siendo ya una realidad el cambio de tendencia en este ecosistema, así como el despertar de los inventores y startups con productos hardware, es cuestión de tiempo que este tipo de proyecto se sitúe en el centro del ecosistema.

