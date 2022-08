Consejos de Diego Mateos, de Gese Servicios Energéticos, para ahorrar energía Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022, 11:44 h (CET)

Las economías de los hogares se han visto sacudidas por el aumento en los costes por consumo de energía eléctrica. Este hecho lleva tiempo sucediendo, pero se ha evidenciado durante este año debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, puesto que se ha ocasionado una escasez en gas.

En este contexto y ante un panorama complejo para los próximos meses, los cambios de hábitos de consumo de electricidad son imprescindibles para un equilibrio económico. Para ello, es bueno tomar en cuenta los consejos de Diego Mateos para ahorrar energía. Con más de 25 años de experiencia en el sector energético, el CEO de Gese Servicios Energéticos responde a algunas preguntas sobre el tema.

En materia de iluminación, ¿cómo ha evolucionado la tecnología de LED y cuánto permite ahorrar?

“Ha evolucionado tanto que ya se dispone en LED cualquier tipo de bombilla incandescente. Además, el ahorro en este concepto está entre el 40 % y el 90 %, dependiendo del tipo de bombilla a sustituir”.

Respecto al uso de los electrodomésticos, ¿qué recomendaciones daría para ahorrar?

“Es esencial utilizar programas cortos y fríos en la lavadora. No obstante, si hay ropa muy sucia, esta se puede lavar aparte con un programa más largo y con más temperatura. Asimismo, los electrodomésticos han de usarse en carga máxima y, en la medida de lo posible, conviene no utilizar la secadora”.

Por otro lado, el cambio de hábitos en el hogar es imprescindible para no tener sobresaltos. ¿Qué acciones son esenciales para un menor consumo eléctrico?

“Actualmente, la vida moderna nos lleva a que cada persona vea sus programas y juegue a videojuegos de manera individual. Si utilizamos una estancia y hacemos vida familiar, solo tendremos que calentar esa estancia. Adicionalmente, se puede estar en casa con un jersey en temporadas de invierno y utilizar una manta mientras se ve la tele, para evitar el alto consumo por la calefacción”.

En cuanto a la climatización de las estancias, ¿qué se puede hacer?

“Es recomendable bajar las persianas en verano durante el día, para que no entre el sol, y en invierno durante la noche, para que no se escape el calor. A la hora de ventilar la casa, en verano hay que hacerlo durante la noche, para refrescar las estancias. Por el contrario, en invierno, se hace en las horas centrales del día, cuando la temperatura exterior es más alta”.

“En verano, se aconseja usar siempre ventilador antes que el aire acondicionado o combinar ambos. Bajar algo la temperatura de la estancia con el aire acondicionado y, luego, utilizar el ventilador.

Es mejor poner el aire acondicionado en las horas de menos calor y mantener esa temperatura en las horas de más calor”.

Por último, en rutinas tan relevantes como la cocina y el baño, ¿qué se debería hacer?

“Para cocinar, utilizar la olla a presión reduce hasta un 80 % de los tiempos de cocción. Al igual que el microondas, por lo cual se aconseja aprender a cocinar con él. Además, la vitrocerámica debe apagarse unos minutos antes de finalizar el cocinado, ya que el calor residual será suficiente para terminar”.

“Y en cuanto al baño y al aseo personal, siempre es mejor ducharse que bañarse. Y, como no, hay que apagar el agua mientras uno se está enjabonando”.

Para ahorrar en la factura de la luz, con estos pequeños consejos del gestor energético, se pueden mejorar los hábitos de consumo, reducir el gasto de electricidad y gestionar de forma más eficiente la energía del hogar.



