Globamatic, la mejor solución para digitalizar y volver a disfrutar de antiguas diapositivas

El paso del tiempo hace que las diapositivas se deterioren y pierdan color, un efecto causado por diversas reacciones químicas imposibles de detener. Una empresa de digitalización tiene la solución para rescatar esos recuerdos antes de que se deterioren y se pierdan sin remedio Muchas familias tienen, en alguna caja o en algún cajón olvidado, un montón de diapositivas, que en la mayoría de los casos son fotos propias de cuando eran pequeños, fotos de los abuelos y antepasados de cuando estos eran jóvenes… Recuerdos entrañables que no se quieren perder por ninguna razón. Digitalizar estas diapositivas (en formato 5x5 cm, de cartón o plástico) es la mejor manera de conservarlas. Además, cuando estos recuerdos pertenecen a familiares, es un acto bonito rescatar los recuerdos y compartirlos con esos familiares o sus descendientes. Compartir recuerdos es, sin lugar a dudas, un momento especial.

Hay materiales fotográficos que son muy sensibles a los cambios de temperatura y a otros factores como la humedad, que puede provocar la aparición de moho si se guarda ese material en lugares poco adecuados o incluso pérdida de color si hay demasiada exposición solar o calor. En algunas ocasiones, hay fotografías que no tienen demasiada importancia para las personas, pero en la mayoría de los casos, las fotografías son algo irrepetible que se quiere conservar, sobre todo si estas pertenecen a familiares a los que se les tiene cariño o familiares a los que se les echa de menos.

Globamatic, una empresa de digitalización de formatos antiguos de carácter audiovisual, con una gran experiencia y que ofrece un servicio de digitalización de alta calidad, explica cómo es el proceso de rescatar antiguos recuerdos y la importancia de actuar a tiempo. "Lo primero que necesitamos es evaluar el estado de las diapositivas y su antigüedad. El siguiente paso es escoger un formato digital actual en el cual el cliente desea que guardemos sus recuerdos, escanear la diapositiva y ajustar bien los niveles de brillo, contraste, color, etc… el tercer paso es disfrutar de esos recuerdos rememorándolos ya sea en un ordenador, tableta, móvil o incluso en la televisión a toda pantalla. Así de sencillo es preservar los recuerdos familiares" explica Globamatic.

Digitalizar las diapositivas con Globamatic es un proceso que trae muchas ventajas, pero sobre todo es importante tener en cuenta que, con esta empresa, los materiales originales no sufrirán ningún peligro, además realizan un retoque de cada imagen para conseguir la mejor visualización. Por otra parte, actualizar las fotografías a un formato digital un poco más actual, hará el visionado de la fotografía mucho más accesible y además se podrá compartir ese material visual con otros familiares con una simple copia por USB o enviando ficheros por Internet. Es muy común tener recuerdos que otros familiares no tienen y no pueden disfrutar de los mismos, pero de esta manera es más sencillo disfrutar de estos recuerdos entre todos y crear un estupendo archivo de momentos familiares.