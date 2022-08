Getlife lanza un nuevo seguro de vida para policías y guardias civiles Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 14:00 h (CET) En España hay 154.535 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El seguro de Getlife ofrece cobertura para el asegurado y sus familiares, con la posibilidad de cobrar hasta el 10% del seguro por adelantado para cubrir los gastos del sepelio En España hay alrededor de 310 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Política Territorial. Hasta la fecha, según los datos disponibles tras la incorporación de los últimos alumnos de Policía Nacional a sus destinos en las comisarías de toda España, se ha alcanzado la cifra de 154.535 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 81.534 de ellos pertenecientes a la Guardia Civil y 73.001 a la Policía Nacional.

Cada día, agentes de Policía y de la Guardia Civil trabajan para velar por la seguridad. Entre sus principales funciones se encuentran mantener la seguridad y el orden en lugares públicos; hacer respetar las leyes y proteger a los ciudadanos y sus bienes de peligros y actos delictivos. Sin embargo, su trabajo conlleva en muchas ocasiones poner en riesgo su vida.

Los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil son considerados perfiles de riesgo por las aseguradoras tradicionales debido al trabajo encomiable que desempeñan, por la exposición y el manejo de armas de fuego. Y que a pesar de poner en riesgo su vida para salvaguardar la de todos, ellos no pueden o tienen muy complicado proteger el futuro de sus familias en caso de muerte o invalidez permanente.

Por este motivo, Getlife, insurtech española, ha lanzado un nuevo seguro de vida especialmente diseñado para los miembros de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado​ (FFCCSE) que no supone un incremento en la prima a este colectivo y garantizan una indemnización por valor del capital asegurado para el usuario, familiares o seres queridos en caso de fallecimiento o invalidez permanente absoluta por accidentes durante actos de servicio.

El seguro de vida para policías y guardias civiles de Getlife se beneficia del modelo de negocio desarrollado por la insurtech, que cuenta con un método de contratación 100% online, sin papeleo y sin exámenes médicos ni cadencias. El seguro entra en vigor de forma inmediata, la prima se abona cada mes y además la póliza se puede gestionar y modificar online en cualquier momento para adaptar las coberturas a las necesidades del usuario en cada momento. Desde 5 euros al mes los usuarios pueden asegurar 150.000 euros de indemnización.

Los seguros de vida de Getlife también permiten cobrar por anticipado el 10% de la indemnización, hasta 6.000 euros, en caso de fallecimiento del asegurado para cubrir los gastos del sepelio.

Getlife tienen como objetivo que todo el mundo pueda tener acceso a pólizas de seguro de vida a plazo fijo diseñadas de forma ética y fácil de entender y adaptadas a la vida de las personas que protegen. Para ello, Getlife es pionera en el uso de análisis predictivos y sofisticadas tecnologías de datos para eliminar las barreras tradicionales que impiden a las personas obtener cobertura y pólizas justas, sin recargos, que no se correspondan con la situación de salud del cliente. El resultado es el seguro de vida más moderno, flexible y competitivo del mercado, de una forma sencilla, muy rápida y 100% online.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 150.554€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad SiteMinder amplía su plataforma de comercio hotelero con la adquisición de GuestJoy Freehand Arquitectura explica las claves del Japandi Style Let´s Prototype anuncia un año de oro para los inventores y Startups de Hardware Aseoría Orihuela Costa destaca la importancia del trabajo de una gestoría para Startups