Viajar en coche eléctrico en vacaciones, según Talleres Murillo Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 14:08 h (CET) La distancia que se puede recorrer con la carga completa de la batería ha aumentado de forma sustancial, y gracias a la tecnología integrada en el propio vehículo se tendrán siempre localizados los puntos de recarga más próximos Los viajes en coches eléctricos cada vez más son una realidad, pues la distancia que se puede recorrer con cargas completas poco a poco va siendo mayor. Desde Talleres Murillo, profesionales del motor, explican algunas recomendaciones para viajar en coche eléctrico en vacaciones.

Hace poco más de diez años la autonomía de los coches eléctricos el recorrido que podían hacer era poco más que de 100 kilómetros. Esa cantidad ya se ha superado, y se puede llegar a los 400 kilómetros, e incluso más. Todavía mucha gente piensa que la autonomía con los vehículos eléctricos es muy poca, y creen que con ellos no se puede viajar. Poco a poco este pensamiento va cambiando.

¿Qué tener en cuenta al viajar en coches eléctricos?

Unas buenas vacaciones y, por supuesto, las escapadas son perfectamente compatibles con las baterías de iones de litio actuales. Con una buena planificación, se puede disfrutar de un gran viaje.

Se tendrá que cuadrar la autonomía, kilometraje y recarga según el tipo de viaje, aspectos que no tienen por qué condicionar ni complicar los preparativos, dada la alta evolución de las prestaciones y las recargas.

Recomendaciones a tener en cuenta:

Planificar los trayectos y tener en cuenta los kilómetros que suponen. No apurar la autonomía de la batería, evitar hacer cálculos muy apurados, dejando siempre márgenes para los imprevistos Coincidir en la medida de lo posible paradas con puntos de recarga y sitios de interés. Iniciar el viaje con una carga completa de la batería. Muy importante, no olvidarse el cable de carga (aunque parezca obvio…)

Factores que afectan al consumo y a tener en cuenta a la hora de planificar

Cuando se está visualizando la ruta, se deberá tener en cuenta el tipo de vía, si son carreteras por las que se pueda circular más rápido, el estado del firme de la carretera, los desniveles, ya que son factores que afectan a la conducción y, por ende, al consumo.

Localizar los puntos de recarga

Hoy en día la mayoría de vehículos eléctricos llevan integradala información del propio vehículo para optimizar el trayecto en función de los puntos de carga y su disponibilidad. Aunque es muy aconsejable salir con la información de los puntos de recarga estudiada de antemano, los vehículos disponen de la información actualizada para llagar a un punto de carga antes de quedarse sin energía.

La forma de viajar ya está cambiando, y se impone el modo ecológico y responsable, como es el viajar con los vehículos eléctricos. Talleres Murillo, taller de coches especialista en motor de todo tipo podrá resolver cualquier duda que se tenga para viajar con un coche eléctrico.

