Shippeo House, una inmobiliaria online sin costes extras

martes, 23 de agosto de 2022, 11:37 h (CET)

El sector inmobiliario se ha adaptado últimamente a una nueva forma de negocio. Además de ofrecer un modo de compraventa tradicional, muchas agencias ofrecen un catálogo a través de sus páginas web.

Shippeo House es una inmobiliaria online que brinda una plataforma para buscar o vender una vivienda de forma fácil, eficaz y sin comisiones. El objetivo de esta inmobiliaria es facilitar al público joven la posibilidad de acceder a una vivienda, sin el coste de comisiones de las inmobiliarias tradicionales. A través de una plataforma atractiva y dinámica, las operaciones inmobiliarias se agilizan y abrevian significativamente.

Shippeo House, un nuevo concepto inmobiliario Los jóvenes son uno de los grupos de edad para los que es más difícil acceder a una vivienda propia. Ya sea por no poder cubrir los gastos o por las altas comisiones que las inmobiliarias requieren, los jóvenes se desaniman a la hora de buscar casa. Y, sobre todo, a la hora de solicitar una hipoteca.

La inmobiliaria online española Shippeo House gestiona, de manera simple, la posibilidad de buscar una vivienda para compra, alquiler o, incluso, alquiler con opción a compra en un futuro. Cuenta con un amplio catálogo de propiedades de excelente ubicación y variadas condiciones, para que los clientes pueden elegir a su gusto el lugar que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto. Además, entre otras facilidades, Shippeo House garantiza no tener que pagar hasta el momento de la venta, de manera que los interesados puedan ahorrar en honorarios y gastos extras.

Todas las operaciones gestionadas por una asesoría inmobiliaria En la actualidad, el trabajo de una inmobiliaria es fundamental. Además de gestionar todos los procesos de compraventa o alquiler, ayuda y acompaña en los trámites y presentaciones administrativas. Muchas veces, las inmobiliarias cobran de antemano por este tipo de servicios; pero Shippeo House garantiza no tener que abonar comisiones antes de llevar a cabo la operación, ni realizar ningún tipo de papeleo extra.

Dirigida sobre todo a un público joven, esta inmobiliaria totalmente online se encarga de posicionar las propiedades en venta en un lugar principal de la web, y publicarlas en los principales portales inmobiliarios.

Si la operación es la venta de un piso, un gestor inmobiliario acompaña a los interesados en todo el proceso, para solucionar cualquier tipo de problema que se pueda presentar. Además, las citas se conciertan únicamente con potenciales clientes, aquellos que tengan suficiente respaldo crediticio, para evitar la constante exposición del hogar. Por otro lado, pueden ayudar en un servicio tan demandado como es la gestión hipotecaria, para conseguir el 100 % de la misma con una financiación ágil.



