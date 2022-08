La importancia de vender con un agente inmobiliario Emprendedores de Hoy

Vender una propiedad no consiste solamente en publicar un anuncio en internet, poner un cartel en la fachada de la casa y atender visitas de personas interesadas.

Vender un inmueble lleva un proceso que abarca desde las comprobaciones previas a la oferta de la vivienda, el proceso de comercialización y el cierre de la operación. Los inmuebles, en ocasiones, presentan cargas o situaciones que deben solucionarse para poder transmitir esa vivienda o propiedad. Asimismo, los vendedores deben tener en cuenta múltiples factores que deben darse en la comercialización de su vivienda.

El proceso de comercialización: algunos factores a tener en cuenta Antes de poner un inmueble en venta, debe determinarse el precio del mismo. Ese precio de venta no es el precio por el que se ha vendido la casa de al lado. El precio de una vivienda viene determinado por la situación del mercado, para ello debe realizarse un análisis comparativo de mercado con base en precios reales de venta, los cuales se obtienen a través de datos que el Registro de la Propiedad proporciona a agentes inmobiliarios colegiados y sobre los que un técnico cualificado debe aplicar coeficientes correctores para asimilarlos a la vivienda a valorar. Se debe tener en cuenta la orientación, el estado de conservación del inmueble, la altura del mismo, las vistas, su antigüedad y los servicios de la zona, entre otros muchos aspectos. En ese sentido, Ciento Once Real Estate está formada por agentes inmobiliarios que a su vez son Arquitectos Técnicos, los cuales están cualificados para obtener el valor de venta de su vivienda.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que la vivienda que se pretende vender, debe considerarse como un producto en el mercado al que se le debe realizar un plan de marketing. Para ello, la fotografía profesional y la realización de vídeos, su edición, la puesta en escena de la misma, dónde se publica, qué días de la semana son los mejores y otros muchos aspectos juegan un papel fundamental para que la vivienda resulte atractiva, se desee visitar y así facilitar el éxito de la operación.

Si bien es cierto que las visitas al inmueble son muy importantes, no es menos importante el filtrar a los realmente interesados y con posibilidades de adquisición del mismo. En muchas ocasiones, los propietarios abren las puertas de su hogar a desconocidos que, bajo el supuesto interés en la vivienda, simplemente desean ver qué hay en el mercado para poner a la venta la suya o, en menor medida, conocer el estado de la misma y de su contenido, con fines poco éticos. Es por ello que un buen agente inmobiliario debe filtrar a las personas que desean concertar una visita a través de preguntas concretas, tomarles sus datos y asegurar su solvencia financiera. Con relación a esa solvencia financiera, más del 50 % de las compras de inmuebles que se materializan en la actualidad se realizan con créditos hipotecarios, es por ello que ayudar a los compradores en la obtención de la hipoteca es fundamental para la viabilidad de la operación. En Ciento Once Real Estate se tiene acceso, sin coste alguno para las partes interesadas, a programas de estudio para poder determinar en qué entidades puede ser factible la concesión de la hipoteca.

La exclusividad como prioridad para la venta de inmuebles A diferencia de otras agencias que acumulan decenas de inmuebles que no conocen, Ciento Once Real Estate comercializa un número reducido de viviendas con el fin de brindar a cada cliente un óptimo servicio, personalizado de principio a fin. Con este tipo de modelo de venta exclusiva, la empresa se dedica a ofertar cada propiedad de manera individualizada y ofrecer un servicio integral tanto a vendedores como a compradores. Un único agente inmobiliario acompaña al cliente personalmente desde el encargo hasta el cierre de la operación.

Todos estos aspectos han convertido a Ciento Once Real Estate en una agencia de bienes raíces referente en Denia que ayuda tanto a los propietarios a vender mejor sus inmuebles como a los clientes a conseguir la casa de sus sueños.



