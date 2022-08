Ganar dinero invirtiendo Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022, 11:25 h (CET)

Las personas que tengan ganas de poner en marcha su propio negocio y emprender, capacidad financiera para afrontar los gastos de arranque y, además, sienten que el momento es ahora, ha llegado la hora de pensar dónde y cómo ganar dinero invirtiendo.

Evidentemente, no hay una respuesta única para esta gran pregunta, ya que hay variables que la condicionan, y la más importante es la cantidad de capital disponible o la suma a la que se pueda llegar en el nivel de endeudamiento de cada caso para abrir las puertas de una nueva vida profesional.

¿Una pasión puede ser un negocio? Una vida en la que no solo se va a ganar dinero invirtiendo, sino un alto nivel de satisfacción laboral y personal si se consigue que alguna de las pasiones sea la base del negocio, es decir, que ese negocio vaya en la misma línea de los gustos y filosofía de vida de cada uno.

De ser así y siempre y cuando se elija un sector que tenga tirón, la gratificación llegará por partida doble: por lo bien que se sentirá el emprendedor trabajando en y con algo que le gusta y es suyo y porque si lo gestiona bien obtendrá la rentabilidad que buscaba.

Ideas consolidadas De ahí que acertar con la elección sea clave si se quiere ganar dinero invirtiendo. No hay que dejarse llevar por ideas peregrinas ni por negocios que están muy de moda, pero que según aparecen desaparecen.

El emprendedor debe pensar en todos los segmentos de actividad que le gustan y entre todos ellos elegir aquellos que sabe que han venido para quedarse y tienen marcas consolidadas, cuyos modelos hayan sido testados y funcionen, además del necesario aplauso del público.

La opción de la franquicia Aunque no todo vale sí es momento de recordar que la franquicia en este sentido gana muchos enteros, ya que las marcas franquiciadoras que hacen bien sus deberes tienen en su red franquicias de franquiciadores que pueden decir alto y claro que han sido capaces de ganar dinero invirtiendo. Eso sí, no solos sino de la mano de sus centrales y siguiendo las directrices marcadas por la casa matriz.

Esto sucede en prácticamente todos los sectores, incluidos aquellos con mucho potencial a día de hoy por la toma de consciencia del consumidor acerca de la necesidad de cuidarse. Algunos de ellos son la estética y la salud, y es aquí donde el fitness ha encontrado su hueco.

El potencial de los clubes de fitness Las personas que quieran ganar dinero invirtiendo en un gimnasio y siendo el gestor de un club de fitness y apostando por ofrecer a sus socios deporte y salud sin empezar desde cero, teniendo en cuenta que en el sector hay una fuerte competencia, pueden pensar en aquellas cadenas que le gustan por sus valores y sus modelos que les hacen destacar.

Una de ellas es Anytime Fitness, que ya cuenta con unos 5.000 gimnasios en más de 30 países de todos los continentes. Esta cadena estadounidense, que suma dos décadas de trayectoria en el mundo y 10 años en España, ofrece un modelo de negocio basado en el Coaching Model, pensado para diseñar planes de entrenamiento personalizados a todos sus socios según su condición física, disponibilidad y reto fitness.

Con clubes que abren las 24 horas y los 365 días del año, Anytime Fitness ofrece flexibilidad y tecnología a partes iguales, para que sus socios puedan entrenar en sus clubes, con o sin la ayuda de sus entrenadores, a su ritmo o con actividades dirigidas, o fuera de sus instalaciones gracias a su Remote Training y a los más de 1.100 planes de entrenamiento y más de 8.000 ejercicios que hay en su app.

Anytime Fitness no solo es anytime sino también anywhere. Y eso es algo que socios e inversores ven con muy buenos ojos.

Hacer bien los cálculos Hay que hacer números y determinar si ganar dinero invirtiendo en una cadena como Anytime Fitness sería posible para el emprendedor. Esa inversión ha de ser coherente con las finanzas, nivel y ritmo de vida de cada uno, respaldo económico familiar o crédito bancario… Dicho de otra forma, no hay que asfixiarse económicamente hablando.

Deben hacerse bien los cálculos y no dejarse arrastrar por falsas expectativas. También es importante determinar cuánto tiempo máximo se podría necesitar para recuperar la inversión y a partir de qué momento el negocio podría ser rentable. Además, pensar en los sueldos a pagar y en los gastos a acumular para hacer frente a los pedidos a proveedores.

Buena atmósfera profesional Si hasta aquí va todo bien hay que pensar en una cosa más, en lo importante, que sería poder ganar dinero invirtiendo en algo que aportase al emprendedor y a sus equipos un buen ambiente de trabajo, una buena atmósfera profesional.

Es muy alto el nivel de satisfacción que hay en los clubes de Anytime Fitness donde todo está pensado para que cada socio alcance sus metas. El buen ambiente que eso genera puede ser el del próximo negocio.

Los que se lo estén imaginando, que vuelvan a calcular bien sus gastos iniciales, su capacidad de inversión, sus ganas de dar el paso y si lo tienen claro, que se lancen a ganar dinero invirtiendo en algo que les motiva, gusta y compensa.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Todas las novedades de videojuegos en Wakkap Los rasgos más importantes de un agente inmobiliario, por Francisco José Suárez Díaz Profesionalizarse en el sector animales de compañía es imprescindible, por Antrozoologia.com Ganar dinero invirtiendo SUBBLIM, soluciones innovadoras para la vuelta al cole