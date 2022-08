Tabiques de cristal Glassilium para separar ambientes según Guialmar Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 11:00 h (CET) El tabique de cristal no es una novedad en el mundo de la decoración de interiores; nació hace unas cuantas décadas con la intención de realizar una distribución de los espacios internos, sin alterar la comunicación entre ellos. Asimismo, las edificaciones urbanas y modernas le han dado lugar de forma progresiva, motivado a su funcionalidad y atractivo Guialmar, empresa fabricante de cocinas de vidrio y acero inoxidable, cuenta cuáles son las claves para introducir tabiques de cristal en los espacios.

Un tabique de cristal es una estructura construida a base de vidrio y cristal utilizada como una opción decorativa y vistosa que sirve para ampliar y darle luminosidad a los espacios interiores, aunque también se han visto decorando áreas exteriores e igualmente, dividiendo ambos espacios.

¿Cuáles son sus ventajas?

"Uno de los objetivos principales que posee el tabique de cristal, es potenciar la luz, ampliar los espacios y eliminar las paredes divisorias innecesarias; sin perder la independencia entre estancias" señala Guialmar. Ahora bien, algunas ventajas que trae a el hogar la incorporación de tabiques de cristal, en sus diferentes formas son:

Ahorro de espacio

Se puede optar a un tabique de vidrio o cristal, que tenga pocos centímetros de espesor con un marco metálico, de acero o de aluminio; seguramente se percibirá la sensación de comodidad y amplitud de espacio.

Ahorro de luz

No importa si el cristal es transparente o mate, el tabique de cristal permite el paso de la luz natural hacia el interior de la casa, por lo tanto, se podrá ahorrar luz artificial y favorecer el ahorro energético.

Ahorro de tiempo

Se trata de una instalación rápida que proporciona comodidad; de modo que no se tendrá que tolerar por mucho tiempo el desorden e incomodidad que suelen ocasionar los trabajos de construcción dentro de la casa; ya que, la instalación del tabique de cristal implica un corto periodo de tiempo.

Mayor visión y menor ruido

Si se decide utilizar el tabique de cristal como separador de ambientes, se podrá conseguir aislar el frío y se obtendrá una visión amplia de lo que ocurre entre espacios contiguos.

Separación estética de ambientes

Su versatilidad y cualidad estética aporta belleza a los espacios donde son utilizados, más que las divisiones con paredes o muros de otro tipo de materiales; de esta manera, se puede observar una distribución y separación atractiva entre los espacios de la casa.

Mejora la comunicación entre espacios

Se podrán conectar los espacios divididos con el tabique de cristal y de esta forma, tener una estancia más grande y amplia.

"Se adecúa a la decoración del espacio donde se instale, pues combina con los distintos materiales y acabados, así como con los colores y texturas que se empleen en las paredes de las instancias divididas por el tabique de cristal" resalta Guialmar.

Diferentes usos del tabique de cristal

Los diferentes usos que se pueden dar a un tabique de cristal dependen del lugar de la casa donde se prefiera instalarlo. Por ejemplo, si se desea colocarlo en el baño, se logrará darle iluminación a la zona y si se escoge mate o de colores, se podrá conservar la intimidad al dividir la ducha del resto.

Si, en cambio, se piensa ubicar un tabique en algún salón, el cristal transparente proporcionará una increíble sensación de amplitud, ayudando a la luminosidad y comunicación entre estancias.

"Si se opta por colocarlo en la parte exterior de la vivienda, se logrará conseguir elegancia, aprovechamiento de la luz solar y una visión completa del exterior", recalca Guialmar.

Algunos ejemplos de tabiques de cristal que pueden utilizarse para el hogar:

Tabiques de cristal a media altura

Este diseño puede ir desde una encimera hasta el techo, entre la cocina y el salón o desde el suelo hasta media altura, separando el salón del comedor, incrementa la luz entre instancias, favorece la luz y el paso del aire.

Esta idea puede ser empleada para separar el dormitorio y el vestidor o el baño. Debido a su medida, es decir, media altura, es muy fácil de introducir en cualquier espacio de la casa.

Tabiquería de puertas de cristal correderas

Es una excelente opción de cerramiento acristalado que puede ser instalado en oficinas, con posibilidades de sustituir el cristal transparente por el mate y añadiendo vinilos. "Lo importante es la intimidad que ofrece a los ambientes, sin afectar la luminosidad, así como la sensación de amplitud y frescura" señala Guialmar.

Cuarterones de cristal

Consiste en una estructura de cuadros confeccionados en material metálico, aluminio o hierro con cerramientos de cristales, ideal para separar ambientes internos de externos.

Bloques de vidrio

Se trata de una excelente opción decorativa, basada en la confección de paredes de bloques de cristal, transparentes o de colores, para dividir estancias, crear una cabina de ducha, decorar la cocina o diferentes partes de la casa o de la oficina.

Guialmar es una empresa de Madrid fundada en 2004, especialista en la fabricación de separadores de vidrio Glassilium® para la decoración y reforma de todo tipo de hogares.

