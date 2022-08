SPI Tecnologías explica acerca de la inteligencia empresarial y analítica Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 10:00 h (CET) Cuando se tienen en cuenta todos los históricos de datos en las empresas se consigue una información muy valiosa para la toma de decisiones, que resultará ser una ventaja sobre los competidores La información es poder. Es por ello que en los negocios se analizan los datos resultantes de cualquier proceso de venta para lograr predicciones que contribuyan a la toma de decisiones. La inteligencia empresarial y analítica es un conjunto de metodologías que permiten recoger y analizar esta información para usarla en la mejora de toma de decisiones. Desde SPI Tecnologías, expertos informáticos en el manejo de datos ubicados en Monzón (Huesca), explican a continuación que es la inteligencia empresarial y analítica.

La inteligencia empresarial o Business Intelligence, una aliada para la toma de decisiones

Se podría definir la inteligencia empresarial o Business Intelligence como el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada (tanto interna como externa a la compañía) en información estructurada, para su explotación directa (reporting, análisis, etc.) o para su análisis y conversión en conocimiento.

Gracias a estos procesos o metodologías se ofrece soporte a la toma de decisiones sobre el negocio, centrados en lo que ocurre y por qué ocurre en los negocios.

Es un factor estratégico para una empresa u organización, convirtiéndose en una ventaja potencial competitiva, que no es otra que la posesión de información para responder a los problemas de negocio como la entrada a nuevos mercados, promociones u ofertas de productos, eliminación de islas de información, control financiero, optimización de costes, planificación de la producción, análisis de perfiles de clientes, rentabilidad de un producto concreto, etc.

La analítica de negocio

La analítica de negocio es un término asociado a la inteligencia empresarial. Es un conjunto de prácticas automatizadas de análisis de datos, herramientas y servicios que contribuyen a entender qué está sucediendo en el negocio y por qué, para poder mejorar en la toma de decisiones y ayudar en la planificación del futuro.

La analítica de negocio es más amplia que la inteligencia empresarial e incluye las soluciones que le ayudarán a aprovechar esa información útil para planificar el futuro.

Con el avance en la tecnología, los nuevos programas de gestión de los datos posibilitan ofrecer informes de forma cada vez más rápida, detallada y eficiente, para así poder mejorar en la competitividad empresarial, adelantarse a los acontecimientos y poder crear una estrategia de negocio basada en datos reales.

