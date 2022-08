Se estrena Documental sobre la Historia del Punk en Venezuela Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 10:08 h (CET) Un recorrido audiovisual a través de entrevistas para entender a los incomprendidos de un época en Venezuela Se acabó la espera, este 23 de agosto se estrena el documental más esperado sobre la movida underground venezolana de los años 80. La historia del punk en Venezuela no es una moda.

El año 2022 ha sido sin duda muy especial para la cultura alternativa a nivel mundial. Gracias al estreno por parte de Disney del documental Pistols sobre el surgimiento de la legendaria banda de Punk Rock los Sex Pistols, el interés por este movimiento socio cultural y musical se intensificado.

La Historia del Punk en Venezuela aborda la historia del surgimiento del Punk Rock venezolano en la década de los 80 como fenómeno sociocultural. Movimiento que se gesta en una época donde la comunicación e información no era instantánea como ahora.

El documental se desarrolla a partir de entrevistas a los principales protagonistas de la movida underground de la época. Sus relatos son auténticos testimonios de como la sociedad y el Estado venezolano los excluía por su apariencia física, vestimenta y música, cuando ellos en realidad sólo buscaban protestar por cosas que les parecían injustas.

El documental ha sido creado y dirigido por Ismael Torrealba, uno de los principales punks caraqueños de la época.

En las entrevistas que se realizan en Caracas y otros lugares de Venezuela, los entrevistados dan su opinión sobre el movimiento punk, las principales bandas que emergieron, las características de sus canciones, anécdotas y reflexiones que marcaron al movimiento.

En una Venezuela signada por 20 años de conflictos políticos, este documental toma especial relevancia, porque muestra como una parte del movimiento punk se alineo con los ideales del proceso chavista, mientras otros punks siguieron en su lucha y protesta, lo que en muchos casos le valió el exilio, incluidos, su director y algunos de los entrevistados.

Este documental ha tardado más de 20 años en producirse porque desde el comienzo jamás contó con fondos públicos o de corporaciones privadas que lo respaldaran.

Este proyecto ve la luz gracias a la constancia de su Director Ismael Torrealba a través de su productora PRODECOCULTURA, al apoyo de sus amigos y al respaldo que desde DESKARRIADOS.SITE a través del sello DESKA Records, da a las producciones audiovisuales independientes.

