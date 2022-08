101OBeX, una solución full stack para crear soluciones financieras con mayor escalabilidad y productividad Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022

El sector fintech ha tenido un crecimiento imparable en España en los últimos años. Debido a ello, cada día surgen nuevas iniciativas que aspiran seguir acelerando el auge de esta industria. Tal es el caso de 101OBeX una startup que ayuda a las empresas a innovar en sus servicios financieros para que consigan mayor escalabilidad y productividad en el desarrollo de soluciones para sus clientes.

La plataforma surge de la idea de Raúl Nogales, fundador y CEO de la empresa, quien ha consolidado una amplia experiencia en la puesta en marcha de proyectos a nivel internacional, ofreciendo novedosas soluciones tecnológicas para cualquier tipo de compañía, sin importar su tamaño y sector.

Experiencia avalada en el mundo de los negocios Raúl es un emprendedor y empresario español que ha consolidado una sólida carrera en el mundo de los negocios tecnológicos y financieros. Entre el 2008 y 2011 vivió en México, país en el que fundó Hal-Cash México junto con un grupo de bancos españoles (Caixa Galicia y Bankinter, entre otros) y que posteriormente le ofreció la oportunidad de desarrollar Pademobile desde Palo Alto en el corazón de Silicon Valley (2011-2017), uno de los proyectos más importantes de su trayectoria y que más ha aportado a la inclusión financiera en Latinoamérica. Se trataba de una plataforma de servicios financieros orientada a comunidades no bancarizadas, que permitía enviar y recibir dinero entre usuarios afiliados al mismo sistema a través de mensajes cortos, así como hacer retiros en efectivo en establecimientos asociados sin necesidad de tener una cuenta bancaria.

En poco tiempo, laplataforma se convirtió en una de las firmas pioneras en el mercado mexicano de pago móvil, gracias a las alianzas con reconocidas entidades financieras y tiendas de conveniencia como 7-Eleven, alcanzando una rentabilidad ascendente que hizo eco en el mercado estadounidense, lo que le permitió obtener una valoración en 2015 en Silicon Valley por 250 millones de dólares, avalada por una reconocida entidad financiera española que finalmente presentó oferta de compra.

En 2020, Nogales regresó a España y, en medio de la pandemia, y tras la experiencia acumulada en los proyectos anteriores, decidió crear 101OBeX, un proyecto joven, pero con un futuro prometedor que está revolucionando el modelo de desarrollo de soluciones financieras, está vez muy pegado al desarrollador y los equipos de desarrollo.

Plataforma all in a box para desarrollar servicios DeFi & fintech full stack 101OBeX es una plataforma all in a box que ayuda a compañías de cualquier sector en el desarrollo rápido de soluciones DeFi y fintech gracias al potente conjunto de APIs, que ofrecen una solución full stack tanto para el entorno financiero tradicional, como para el nuevo paradigma de las finanzas descentralizadas en el mundo blockchain.

El servicio contiene más de medio millar de APIs y una amplia colección de complementos tercerizados que pueden utilizar los desarrolladores para agilizar sus desarrollos transformando sus ideas en proyectos, con un importante ahorro económico. El software trabaja en la nube y puede integrarse a la base de datos de las empresas con facilidad, ofreciendo mayor escalabilidad y seguridad, así como cumplimientos regulatorios locales e internacionales.

La plataforma se encuentra en fase de lanzamiento a nivel internacional, aunque en poco tiempo se ha ganado la confianza de desarrolladores, empresas e instituciones financieras con las que ya existen proyectos en producción tanto en Latinoamérica como en Europa.



