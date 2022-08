1 Hour Experts, la empresa que ayuda a encontrar la información clave para proyectos estratégicos Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 09:37 h (CET) Este comunicado explica el lugar donde las consultoras estratégicas encuentran la información que necesitan para superar las expectativas de sus clientes, y el papel de guía que asume 1 Hour Experts Las grandes empresas contratan consultoras estratégicas para que las asesoren en asuntos tan variados y decisivos como restructurar sus unidades de negocio, redefinir los mercados donde operan o adoptar nuevas tecnologías. Se apoyan en ellas porque, cuando el rumbo de la compañía está en juego, quieren plantear escenarios estratégicos ganadores.

Para dar respuesta a los retos más exigentes de sus clientes y proponer las mejores estrategias y consejos, el consultor aplica su metodología, intuición, talento y largas jornadas de trabajo, pero en mercados cada vez más competitivos como los actuales, el ingrediente clave es tener acceso de forma rápida a la mejor información disponible.

"1 Hour Experts", una empresa pionera en ofrecer entrevistas con expertos

Las consultoras líderes encuentran las respuestas a sus preguntas contratando el servicio de organización de entrevistas con expertos de 1 Hour Experts, y así obtienen acceso a opiniones de gran valor para tener una imagen fiel de empresas y mercados, y asesorar mejor.

Los consultores saben que una conversación privada y confidencial con un profesional que tenga la experiencia apropiada es la vía más directa para el éxito e su proyecto.

Todos reconocen que hay que contrastar información que les llegue del cliente, o de sus proveedores, clientes y partners, ya que demasiado a menudo esta información es sesgada o interesada.

También desconfían de la información que puedan obtener en ferias o eventos, modalidad que tiene el inconveniente adicional de estar solo disponible cuando estos eventos se producen.

Por otro lado, los informes públicos o de pago son accesibles para todo el mundo y no marcan la diferencia que el consultor estratégico busca cuando contrata el servicio de entrevistas con expertos para poder realizar análisis sobresalientes.

Procesos de selección para proyectos a partir de una hora

El trabajo de 1 Hour Experts no se limita a encontrar y convencer los mejores profesionales a participar en estas llamadas telefónicas remuneradas, ni a ponerle un marco legal a este proceso de transmisión de conocimiento, sino que incluye una precisa auditoría y validación de perfiles.

Martí Torres y Xavier Buch, co-fundadores de la empresa, indican que cada proyecto es distinto, y quieren compartir cinco trucos para seleccionar buenos expertos:

Un perfil técnico puede tener mejores respuestas que un Director General. Los expertos que dan una información más precisa son habitualmente los de más difícil acceso. La confianza del experto en el proyecto es clave para que su participación sea positiva. 1 Hour Experts les acompaña desde el primer momento en esta nueva experiencia. Comprobar las capacidades comunicativas y la motivación del experto antes de la entrevista es fundamental. La incorporación de entrevistas con expertos mejora cualquier proyecto de consultoría, no solo aquellos que tratan temas sobre los que la información disponible sea escasa. Acerca de 1 Hour Experts

La especialización, atención al detalle y modelo de tarifas flexible de 1 Hour Experts lo han consolidado como proveedor de algunas de las principales consultoras estratégicas de Europa y América.

El nivel de satisfacción de las entrevistas, y otras modalidades de sesiones de trabajo que organiza la firma, supera el 99%, y los clientes que han probado su servicio de entrevistas con expertos a medida, repiten cada año.

Una solución no solo para consultoras estratégicas

Si bien la mayoría de clientes son consultores, cada día son más los directivos de empresas que mejoran la posición competitiva de sus compañías contratando de forma directa el servicio de entrevistas de 1 Hour Experts.

Con el servicio de reuniones con expertos de 1 Hour Experts, tomar mejores decisiones ya está al alcance de todas las compañías.

Se puede obtener más información y una cotización rápida y gratuita para su proyecto escribiendo a info@1hourexperts.com.

