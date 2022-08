Consejos para cuidar el cabello tras el verano, por la marca de productos naturales Hairburst Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 09:48 h (CET) El final del verano vuelve a situar el cuidado del cabello dentro de las prioridades. La caída, la escasez o el lento crecimiento preocupan, y más ahora, cuando el sol, el salitre y el cloro de las piscinas añaden un extra de necesidad para mimar el pelo 1 de cada 3 mujeres se encuentran permanentemente luchando contra la falta de fortaleza capilar, tal y como afirma la marca de productos naturales Hairburst.

Así, Hairburst se ha convertido en el aliado perfecto para reparar el cabello verano tras verano, para personalidades e influencers como la cantante palmesana Angy Fernández o las influencers catalanas Melyssa Pinto o Andrea Guasch.

Se trata de una marca natural y cruelty free que además colabora con acciones y eventos responsables con el medioambiente como el showexperience "BrandVillage".

Según los sondeos, 1 de cada 3 mujeres se encuentran permanentemente luchando contra la falta de fortaleza capilar. En este sentido, la marca Hairburst ha seleccionado algunas claves para cuidar el cabello tras el verano y no morir en el intento.

Formulas naturales y clínicamente probadas

El gran número de opciones que existen actualmente en el mercado hace más difícil tomar la decisión de cuál es el producto idóneo con el que proteger y fortalecer la melena, seña de carácter, estilo y personalidad para muchas de nosotras. Por ello, desde Hairburst recomiendan firmemente seleccionar fórmulas a base de ingredientes naturales y que hayan sido clínicamente probadas.

Además, la marca señala la importancia de elegir productos que no contengan agentes agresivos para la piel y el cabello, como los parabenos y los sulfatos, principales culpables de debilitar y evitar el crecimiento del pelo y, en cambio, optar por aquellos que sí empleen activos clave que aportan numerosos beneficios al pelo como la Biotina, el Selenio, el Zinc, el Pantenol y las proteínas y aminoácidos, entre otros.

Incorpora una rutina fácil de aplicar

Por otro lado, Hairburst recomienda elegir una rutina que sea fácil de incorporar en el día a día, e incluso divertida.

Hoy en día existen gamas naturales de vitaminas en forma de gominola que permiten crear la combinación de nutrientes perfecta con la que cuidar el cabello. Precisamente uno de los factores más especiales de Hairburst es que, además de los productos tópicos, cuenta con unas ricas gominolas a modo de complemento vitamínico que también ayudan a estimular el crecimiento del pelo desde el interior del organismo.

Comprometidos con el medioambiente

Además, actualmente existe otro indicador muy importante a la hora de elegir una marca en concreto: su compromiso con el medio ambiente.

En el caso de Hairburst es una marca ecológicamente responsable, con productos cruelty free y veganos, que colabora con acciones y eventos que apuestan por la sostenibilidad. Su última colaboración en este sentido fue en el conocido showexperience "BrandVillage", organizado por la consultora nativa digital, Digital Embassy, en el que realizaron actividades de concienciación para visibilizar esta problemática entre líderes de influencia, y también para dar a conocer los beneficios de la cosmética sostenible y natural.

"BrandVillage se celebra cada año para visibilizar marcas sostenibles que luchan para cambiar las reglas del mercado. En el caso de Hairburst, se llevaron a cabo acciones educativas y de concienciación en torno a un problema que afecta a muchas mujeres: el pelo fino. Es vital informar sobre la importancia que tiene el cuidado del cabello, y la correcta elección de productos no dañinos, en la salud o el bienestar físico y mental de las personas", explica Azahara Ramos, CEO y fundadora de Digital Embassy.

Hairburst se ha convertido en el aliado perfecto, verano tras verano, para personalidades como las cantantes Angy Fernández y Andrea Guasch o la influencer Melyssa Pinto. Además, otras personalidades como Nagores Robles han asegurado cuidar su pelo con sus tratamientos integrales de champú, acondicionador y vitaminas., con opciones veganas y también para embarazadas.

La gama de productos de Hairburst, compuesta por vitaminas en forma de gominola, champús, sérum y elixir de crecimiento y volumen están formulados científicamente para brindar una combinación eficaz de vitaminas y minerales esenciales. Existen múltiples opciones para combinar sus productos, y aunque en su web se pueden encontrar diferentes combinaciones y ofertas para mimar el cabello, uno de los más aclamados es el combo de un mes de tratamiento, que incluye: un champú de 350 ml, un acondicionador 350 ml y un bote de vitaminas masticables para el Pelo Hairburst, por 51,50€.

