El modelo preferido de trabajo híbrido: 2 días en la oficina, 3 en casa Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 09:52 h (CET) No son pocos los directivos de empresas grandes o pequeñas que todavía se resisten al teletrabajo o trabajo híbrido. Sin embargo, los trabajadores han probado las "mieles" de trabajar desde casa y se resisten a volver a las oficinas. Según un estudio de Boston Consulting Group, el 65% de las empresas españolas están optando por implementar, o ya han implementado, un modelo híbrido que combine entre dos y tres días en la oficina, y el resto desde casa La pandemia trajo consigo muchas más revoluciones de las esperadas y una de ellas fue la necesidad de habilitar el teletrabajo para gran parte de la población. Tras el susto inicial, muchas empresas vieron cómo su productividad, lejos de ser mermada, se mantenía o incluso aumentaba.

Sin embargo, esta nueva realidad trastoca sobre todo a los trabajadores, que ven cómo reducen tiempos de desplazamiento innecesarios, facilitan su conciliación laboral e incluso, en ocasiones, trabajan mejor.

Hoy en día facilitar el teletrabajo es una cuestión vital incluso para conseguir atraer talento, pero también plantea muchos retos: ¿Cómo asegurar las herramientas de los trabajadores? ¿Cómo medir el rendimiento real sin tener al trabajador delante? ¿Cómo trabajar para no deshacer la cultura de la empresa?

El trabajo híbrido: La solución preferida

El 65% de las empresas españolas están planteando o ya han efectuado la estrategia de facilitar el teletrabajo durante 2 o 3 días a la semana en la oficina, y el resto desde casa. El 25% de las empresas, plantean 4 o incluso 5 días y que sólo se acuda a la oficina para temas importantes o estratégicos. El otro 10% no se plantea en absoluto facilitar el teletrabajo o trabajo híbrido a sus equipos.

Esto plantea que, de aquí a 5 años, lo más probable es que el 90% de las empresas españolas ofrezcan al menos 1 o 2 días de teletrabajo a la semana. Según el mismo estudio de Boston Consulting Group, las que no lo hagan perderán definitivamente la batalla por adquirir talento.

Los retos que plantea el trabajo híbrido, y sus soluciones

West Telco Europa es una consultora y distribuidora de software específico para comunicaciones unificadas, contact center en la nube o ciberseguridad que ha visto florecer su negocio gracias a esta nueva realidad, creciendo tanto en nuevos clientes como en partners.

Lo primero y más lógico es facilitar que los trabajadores dispongan de los equipos necesarios y un software que potencie las comunicaciones sin pérdidas de información, sin fricciones y que pueda enfocarse y adaptarse a los procesos específicos de la empresa.

El software de comunicaciones como Zoom, permite tener centralizadas desde el mismo portal todas las comunicaciones de la empresa, desde teléfono a chat, videollamadas o salas de reuniones. Gracias a Zoom, además, se puede trabajar con pizarras compartidas para desarrollar proyectos a distancia, guardar y transcribir las conversaciones o compartir todo tipo de archivos.

La revolución de la sala de reuniones

Si antes la mayor preocupación de la mayoría de empresas era una mesa grande, una pantalla para poner presentaciones y unas sillas cómodas, el trabajo híbrido ha complicado mucho más las cosas. Se necesita conectar a los equipos con personas que se encuentran en otro espacio, que necesitan trabajar sobre los mismos proyectos y trabajar después sobre las mismas conclusiones.

Gracias a Zoom Rooms, distribuido por West Telco Europa, se consigue la tecnología necesaria para poder potenciar las reuniones. No sólo se consigue una comunicación prácticamente igual que si se estuviese en el mismo lugar, sino que se puede pasar de videollamada a llamada, invitar a nuevos asistentes sin fricciones de audio o vídeo, y sobre todo conseguir trabajar todos desde el mismo proyecto sin perder ninguna información

La digitalización en los procesos

Uno de los grandes miedos de las empresas a la hora de pasar al trabajo híbrido o teletrabajo es que implica desprenderse del papel, simplificar y digitalizar los procesos, y aprender a medir rendimientos por encima de "calentar la silla".

Sin embargo, esto más que un reto, es una oportunidad que lleva irremediablemente a crecer, soltar lastre y plantearse nuevos modelos de hacer las cosas más efectivos, limpios y definitivamente rentables.

Esta digitalización es, además, una oportunidad de negocio para empresas especializadas en la digitalización y tecnología. Desde West Telco Europa, invitan a contactar a todas aquellas empresas dispuestas a unirse a esta revolución y empezar a distribuir Zoom, Five9 o hardware específico para potenciar el trabajo híbrido en las empresas con las mejores condiciones.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Schneider Electric recibe el premio a la Solución de Eficiencia Energética del Año Tabiques de cristal Glassilium para separar ambientes según Guialmar Se estrena Documental sobre la Historia del Punk en Venezuela SPI Tecnologías explica acerca de la inteligencia empresarial y analítica El modelo preferido de trabajo híbrido: 2 días en la oficina, 3 en casa