Cómo incrementar las ventas y mejorar la experiencia del cliente utilizando WhatsApp multiusuario con ManyContacts

martes, 23 de agosto de 2022, 10:59 h (CET)

Hoy en día, todas las personas utilizan WhatsApp para comunicarse con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. Cuenta con aproximadamente 2.000 mil millones de usuarios repartidos por todo el mundo. España, con 47 millones de habitantes, cuenta con más de 33 millones de usuarios, esto quiere decir que más del 80 % de la población es usuario y conoce a la perfección la aplicación.

Con todo esto surge la pregunta de por qué no utilizar WhatsApp multiusuario en un plan de negocio.

De forma natural, el ser humano siempre tiene miedo al cambio y aquí no es menos. Esto se puede comprobar con los clientes actuales, el proceso de adaptación no siempre es fácil, pero todos están de acuerdo en una cosa:

Citando textualmente unas palabras de un cliente de ManyContacts: “después de unos días trabajando con ManyContact, la herramienta de WhatsApp multiusuario ya empezamos a notar el cambio, es inmediato y gracias al equipo, la adaptación es mucho más rápida.”

Como incrementar las ventas ManyContacts es una herramienta profesional para gestionar las conversaciones de WhatsApp multiusuario. A continuación, se comentarán algunas de las tácticas/funcionalidades que ofrece esta herramienta para poder incrementar las ventas en una empresa.

Lo primero que se debe tener claro es que el “roll” de vendedor debe cambiar a asesor. Cuando se recibe un chat de un potencial cliente interesado en un producto o servicio, es clave que la persona comprenda lo que realmente está buscando. WhatsApp multiusuario da la posibilidad de que la conversación sea inmediata, eso quiere decir que será mucho más sana e incluso a través de las notas de voz se podrá entender todavía mejor que es lo que se está buscando.

Es importante que se le dé un buen seguimiento y que sea lo más inmediato posible. Hoy en día hay mucha competencia en todos los sectores y la toma de decisiones entre una empresa u otra son en segundos. Utilizando WhatsApp multiusuario para una empresa, cabe la posibilidad de que el tiempo de respuesta y la satisfacción del usuario sea mucho más efectiva que por medio de otros canales de comunicación.

Dado que es una herramienta multiusuario, eso quiere decir que es colaborativa en los distintos departamentos de la empresa. El cliente verá una conversación normal por WhatsApp, pero detrás de esta podrán colaborar diferentes trabajadores de los distintos departamentos.

Caso práctico muy común Entra una nueva conversación y la ve la persona de administración, acto seguido se da cuenta de que lo que necesita es información sobre la financiación del producto y pasa el chat a la persona responsable. Después de esto, la persona está convencida y quiere tomar una decisión entre un producto u otro y este chat se le asigna a la persona de ventas. Por último, termina realizando la compra y esta conversación acaba en la persona responsable de atención al cliente para valorar el servicio dado por parte de la empresa.

Todo esto el cliente no lo ve, él se piensa que en todo este proceso ha estado hablando con una sola persona.

Hay muchas otras tácticas de venta a través de ManyContacts, la herramienta de WhatsApp multiusuario como puede ser mensajes de bienvenida dinámicos, asignación automática a la persona responsable, posibilidad de añadir notas y recordatorios, generar links y códigos QR para guiar al cliente directamente a la conversación, etc.

Experiencia del cliente 100 % garantizada La experiencia del cliente en el proceso de venta anterior párrafo es brutal, siempre que se tiene la posibilidad se le pregunta al cliente cómo ha sido la experiencia.

Todos valoran el trato recibido por parte de la empresa y la cercanía que hay desde el primer mensaje. Hoy en día, ManyContacts, la herramienta de WhatsApp multiusuario, es pionera en el sector gracias a sus clientes y por hacerles partícipe de la empresa desde el primer día.



