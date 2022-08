​La campaña veraniega

Escuchaba el otro día a un escritor argentino refiriéndose a la modernidad como un todo que uno debe comprar o rechazar; como los combos de McDonals: si no te gustan los aros de cebolla, no los comas, pero los tienes que pagar. Así, por ejemplo, aunque es una anomalía del sistema, el aborto viene incluido en el combo moderno; también el feminismo llamado radical… Constituye un complejo tejido donde unas opciones apoyan inevitablemente a las otras.



Y es que el feminismo, en tanto que ideología, es a veces peligroso, otras, mentiroso, pero casi siempre ridículo. Tres condiciones que se traslucen en la última campaña que ha promovido el Ministerio de Igualdad para sensibilizar sobre la discriminación que algunas mujeres pueden sentir por razón de su apariencia física cuando están en bañador.

Aparentemente, la intención de la iniciativa es correcta, pues el problema social de la dictadura de la imagen no está resuelto. Sin embargo, el proyecto no ha resultado acertado en su planteamiento (querer combatir el yugo que el heteropatriarcado impone a la mujer en la playa) ni en su argumentación (incluir a una mujer corpulenta, otra de color negro, una con el pelo teñido, otra cuya axila está sin depilar y una última con el pecho extirpado, cuando elegir si lucir canas o no usar cera nada tiene que ver con nacer negra, gruesa o sufrir un cáncer de mama). Tampoco el resultado ha sido el esperado, pues se han quejado algunas modelos de haber sido retratadas sin permiso o con sus fotos trucadas.