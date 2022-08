Para eso hay que estar, esto no una vez en la vida, no una vez al año, no en una ocasión por casualidad sino con frecuencia, buscando el momento, aprovechando cualquier oportunidad, y para eso hay que estar. Puedes estar leyendo un libro o el periódico, pero estás. Si están viendo la tele no estás. Y si no aprovechamos las ocasiones nos arrepentiremos con el tiempo.



Esto es importante a todas las edades. Con el niño pequeño se habla de pequeñeces, pero cuando van creciendo les encanta que tú, papá o mamá, les dediques un ratillo. O sea, que no ocurra que vengan con un problemilla y les despaches diciéndole que no moleste. Sería una gran pena.

Y si hablas con ellos desde pequeños, será fácil hablar con ellos cuando son adolescentes. Esto es más complicado pero solo es posible si la costumbre del diálogo con tus hijos ha sido constante durante toda la infancia. Sí, efectivamente, eso lleva tiempo, sobre todo si son cinco o seis hijos. Pero la responsabilidad de los padres es esta.

“Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las conductas y condiciona todas las demás” (p. 109). Esta es la cuestión. Si para que te dejen en paz les dejas el móvil te estás cargando a tus hijos. Si cuando te preguntan una cosa pones cara de aburrimiento, eres un mal padre o una mala madre. ¡Qué responsabilidad tan grande, saber dedicar tiempo a los hijos!