​El cariño de padres Pedro García, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 23 de agosto de 2022, 10:49 h (CET) Parece elemental, pero a veces se encuentra uno con casos un poco penosos. Parece elemental que la familia debe construirse sobre el amor, el cariño entre marido y mujer, entre padres e hijos, el afecto sincero entre hermanos. Pero eso debe educarse. El niño, de nacimiento, es egoísta, va a lo suyo. Cuando hay más hermanos y los padres están cerca puede darse cuenta de que el amor a los demás es algo estupendo. Pero hay que trabajarlo, de lo contrario crece egoísta. No digamos ya en el caso del hijo único; los padres deberán estar especialmente atentos a esa educación pues de lo contrario crece un ególatra.



“No estaríamos dando una educación integral a los hijos, si no educamos sus sentimientos y la afectividad. En los jóvenes prevalece lo afectivo y lo sensorial por encima de la razón y de la reflexión. La educación afectiva es claramente importante”. Lo que más vale, en la educación, es el cariño. Eso supone dedicación, estar cerca, exigir pero con cuidado, manteniendo siempre por encima del todo un amor sensible, lleno de detalles.

Hay que estar con los hijos, hay que hablar con los hijos. No hay cosa que más se quede grabada en los chavales que una conversación tranquila, a solas con su padre o con su madre. Es muy bueno que pueda tener esa conversación con el padre y otras veces con la madre. Para esto hay que estar. No se trata de aprovechar un momentito suelto, entre que llego del trabajo y el niño se va a la cama. Para encontrar el momento idóneo hay que estar.

Estando surge el momento adecuado, porque el chico viene a pedir ayuda para un problemilla en los deberes del cole, y entonces, sin prisas, con cariño, sin exigencias, el papá o la mamá saca la conversación. Los dos sentados tranquilamente en donde no les molesten, y se pregunta por cómo va el cole, y qué tal esa amiga tan simpática o ese amigo del vecindario. Y si por fin a empezado a leer aquel libro que le dejó. Y vete tú a saber cuántas cosas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ninguno se comportó de forma positiva Jesús Martínez Madrid Si Cristo volviera Venancio Rodríguez Sanz ​Los desafíos frente a Trump Jesús Martínez Madrid ​Un cormorán en la orilla Domingo Sanz ​¿La espada? Jesús D Mez Madrid