Cómo puede afectar el sudor a la piel y cómo solucionarlo según Medik8, Perricone MD y Boutijour

Los propios ingredientes que componen el sudor pueden afectar a la piel del rostro, lo que puede conllevar a una pérdida de hidratación ¿Quién dijo "Ola de calor"? Igual se equivocaron y querían decir "Olas de calor". En plural. Las temperaturas de este verano están siendo un claro reto, haciendo incluso que mucha gente quiera visitar sus oficinas para trabajar con aire acondicionado. También los que ya están de vacaciones lo están sufriendo. Hacer una ruta turística por una ciudad como Madrid o Barcelona puede convertirse en todo un reto que requiere de paradas periódicas para reponer fuerzas e hidratación.



Una de las características más comunes de estas situaciones es el sudor. Aunque se sabe que suda, quizás no siempre se entiende por qué. Concretamente, "la piel suda como mecanismo de enfriamiento, sobre todo en estos meses de verano, especialmente en zonas como las axilas, la espalda, el cuello y la nuca, las palmas de las manos o, en el rostro, en la zona de la frente", comenta desde Perricone MD su directora de formación, Raquel González. Por otro lado, añade que "muchas veces, por sudar, creemos que tenemos un exceso de hidratación y no es así. No debemos confundir los conceptos. De hecho, la sudoración puede conllevar una pérdida de hidratación del organismo y también de la piel".

Puesto que una de las zonas en las que más se suele percibir el sudor es en el rostro y el cuello, conviene entender qué implicaciones puede tener esto a la hora de evitar posibles efectos adversos que repercutan en aspectos negativos o, incluso, en un envejecimiento prematuro de la piel. "Como primera consecuencia más evidente, debemos tener en cuenta que, al sudar, si tendemos a retirarlo con un pañuelo o con las propias manos, es posible que eliminemos parte de los productos que hayamos aplicado en nuestra rutina de skincare previamente. En este sentido, cabe la probabilidad de que reduzcamos los niveles de hidratación de la piel", explica Estefanía Nieto, directora de educación de Omorovicza, quien recomienda "aplicar periódicamente brumas que refresquen y reequilibren la piel. Mejor productos tipo tónico o aguas termales, ya que si solo aplicamos agua no conseguiremos tantos beneficios. Es importante darle a la piel la humedad y nutrientes imprescindibles para que se recomponga".

El propio sudor, ¿enemigo de la juventud?

Aparte de que, al retirar el sudor, se puede eliminar los productos de cuidado facial, también es esencial que se entienda que la propia composición del sudor posee ingredientes que no siempre benefician a la piel. Por ejemplo, "sus altos niveles en sales pueden deshidratar la piel y afectar a la barrera cutánea. Si esto ocurre, podemos desequilibrar el tejido y desencadenar ciertos procesos inflamatorios que pueden acabar en pérdida de colágeno, elastina, lípidos, etc.", explica Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour que, añade: "también es común encontrar en el sudor amoniaco en cantidades ínfimas, pero puede desequilibrar el pH de la piel".

Productos para contrarrestarlo

Tónicos y sueros

Todos los expertos suelen coincidir en que es recomendable acudir a brumas refrescantes y equilibrantes. Tal es el caso de Queen of Hungary Mist, de Omorovicza, un spray tonificante que cuenta con ingredientes hidratantes como la pectina de manzana, además de incluir un complejo termal patentado por la firma que devuelve a la piel toda su fuerza, fomentando además la regeneración de la misma. (69€ en Purenichelab.com)

Para quienes el calor les produce, además, rojeces fácilmente, también hay solución. "Esto suele ocurrir en pieles más sensibles que tienen su barrera protectora de la piel comprometida. Además, puede incrementarse por el mero gesto de retirar el sudor, al ejercer presión sobre la piel", comenta Raquel González. En estos casos, un tónico con mayor poder calmante puede ser la solución perfecta, como Hypoallergenic Rebalancing Elixir de Perricone MD. ¿La clave? Su alto contenido en CBD con una fórmula cuidadosamente diseñada por la firma para ofrecer a la piel una enorme acción calmante. (99€ en Perriconemd.es)



Los sueros ricos en agentes hidratantes siempre salvarán a la piel. La posible deshidratación que sufra la piel se puede devolver con un solo y rápido gesto con un producto como Snow Lotus Calming Serum de Boutojour. Con ingredientes humectantes y curativos como el extracto de loto de nieve, la flor de camelia, el aceite de cártamo o el madecassoside, relaja las pieles más comprometidas y le da un shot de humedad además de vitaminas. ¿Consejo? "Reaplicarlo tantas veces como se desee a lo largo del día si se nota que la piel va perdiendo sus niveles de hidratación", recomienda la experta de Boutijour, Bella Hurtado. (69€ en Esther Moreno Studio)

Cremas hidratantes y protectores

¿Tiene sentido aplicar una crema después de sudar? Sí, es recomendable. Una vez se haya retirado el sudor y se haya acudido a opciones como las comentadas, una crema hidratante podrá ser perfecta para aportar nutrientes a la piel y, mejor aún, si posee filtro solar, sobre todo se va a estar andando por la calle o paseando por la playa. Advanced Day Ultimate Protect de Medik8 ofrece SPF 50 y una fórmula rica y balanceada con ingredientes como la carnosina, el escualano y el extracto de marrubium para que la piel se vea protegida del sol y de la contaminación, al tiempo que queda hidratada y luminosa. (79€ en Medik8.es)