EiDF alcanza el objetivo marcado en el plan de negocio para 2022 en el área de autoconsumo Comunicae

martes, 23 de agosto de 2022, 09:16 h (CET) La compañía ha alcanzado una cifra de negocio de 53.767.895,32 millones de € que supera los 50,8 millones de € previstos para todo el ejercicio 2022 en la línea de autoconsumo. A fecha de hoy, la facturación se ha incrementado un 127% respecto al pasado ejercicio 2021 El autoconsumo no deja de crecer en España, siendo cada vez más las empresas que optan por la energía solar fotovoltaica para combatir la subida del precio de la luz y adaptarse a las normativas ambientales aprobadas. En este contexto, EiDF Solar ha alcanzado el objetivo marcado para 2022 en el área de autoconsumo, con la cifra real acumulada de 53.767.895,32 millones de € de los 50,8 millones de € previstos en el nuevo plan de negocio.

La Dirección de la Sociedad estima que en los próximos meses persistirá el buen ritmo de contratación de proyectos de autoconsumo, si bien no revisará su plan de negocio, hasta, como mínimo, la finalización del ejercicio actual. La compañía presentó el plan de negocio actualizado el pasado mes de junio con una revisión al alza de sus previsiones para los próximos años, tras la presentación de los resultados del primer trimestre y el alto grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el plan de negocio inicial aprobado en noviembre.

El área de autoconsumo, la principal actividad de la compañía y con una sólida posición en el mercado español, integra en el plan actual la venta de excedentes de energía de los contratos PPA’s en explotación (acuerdo de compraventa de energía). Con más de una década de trayectoria, EiDF ha ejecutado más de 3300 proyectos, consiguiendo implantar en España de más de 360 MW de energía solar, limpia y no contaminante.

En el resto de las líneas de negocio que conforman el Grupo EiDF (Generación; EPC; y Comercialización) se mantiene el desarrollo positivo ya observado en la presentación del avance de resultados del primer semestre.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.