martes, 23 de agosto de 2022, 08:55 h (CET)

Internet ha desdibujado los tradicionales límites de la mercadotecnia y ha permitido revolucionar la manera de comprar y confiar en nuevas empresas. De hecho, en la actualidad, la mayoría de los usuarios de Internet afirma buscar en la red opiniones sobre la empresa antes de contratar su servicio o comprar su producto.

El objetivo de estas búsquedas radica en comprobar la reputación y fiabilidad del negocio antes de contratarle. Por ello, los expertos del sector alertan que aquellos negocios que cuenten con opiniones positivas de clientes reales resultarán más fiables y tendrán más probabilidades de ser elegidos por nuevos clientes potenciales.

Entre estas empresas expertas, recientemente destaca la firma española SETROI, quien muestra un crecimiento exponencial gracias a un innovador servicio que ya ha logrado la confianza de miles de usuarios que cada día buscan y comparten reseñas de opiniones sobre SETROI muy positivas.

¿Por qué las opiniones sobre SETROI muy positivas han disparado el interés por su servicio? La teoría del marketing digital refleja que la presencia en Internet es imprescindible para la consolidación y expansión de cualquier negocio. Sin embargo, algunos profesionales del sector dan un paso más allá y profundizan sobre ello explicando que tras la globalización y el desarrollo del mundo digital, se ha observado un crecimiento de la competencia en todos los sectores, y esto ha provocado que para que una empresa pueda tener éxito a nivel digital, se requieren estrategias avanzadas en marketing para aumentar el alcance y eficacia de las acciones, especialmente en estrategias orientadas a consolidar el reconocimiento y confianza de una marca, es decir, estrategias técnicamente conocidas como “branding“.

Por este motivo, son cada vez más las compañías que recurren a estrategias que perduren el tiempo, como es el posicionamiento orgánico o Search Engine Optimization -SEO por sus siglas en inglés-. En este sentido, la firma dedicada a la visibilidad de negocios, SETROI, ha ganado terreno en este ámbito gracias a la flexibilidad de su servicio, apto para todo tipo de negocios, independientemente de su sector o tamaño. Así, start-ups, profesionales liberales, negocios familiares, comercios electrónicos y/o grandes empresas de distintos rubros han confiado en su estrategia consistente en la redacción y difusión de contenido relevante y profesional sobre cada negocio y sector.

Cómo influyen las calificaciones de las opiniones sobre SETROI positivas Las calificaciones de las opiniones sobre SETROI son muy positivas y especialmente destacan las felicitaciones al equipo técnico de asesoramiento y redacción. Desde diferentes plataformas donde existen opiniones de SETROI, se muestran palabras de agradecimiento y elogio al equipo sobre el estudio de palabras clave, el asesoramiento sobre la estrategia digital y la facilidad de gestionar el servicio.

Destacan las opiniones de SETROI positivas en el asesoramiento y redacción de notas de prensa A partir de un análisis dedicado y un acompañamiento constante, el equipo de SETROI se presentó como una solución dirigida a todo tipo de negocios a la hora de emprender nuevas formas de comunicación digital, basado en un estudio inicial de las búsquedas reales del público objetivo según cada cliente. A partir de la selección de las palabras clave más eficaces, los periodistas elaboran las notas de prensa con contenido único.

Los clientes destacan en las opiniones de SETROI que valoran el hecho de tener siempre el control, para poder revisar y aprobar el contenido antes de cada lanzamiento. Como punto diferencial positivo, los clientes también comparten en los portales que se pueden dedicar cada mes a una temática diferente, y este punto es especialmente importante para empresas con mucho contenido a compartir.

A su vez, los expertos de SETROI explican que el contenido siempre tiene que cumplir unos criterios técnicos para superar las exigencias de los periódicos para que puedan llegar a publicar el contenido. Cumplir con las requisitos de los medios permitirá un mayor impacto y por ende, llegar a más usuarios.

La exigencia y complejidad de todo el proceso genera muchas incógnitas sobre cómo logra esta empresa llevar a cabo todas las acciones. Este tipo de dudas suelen ser habituales entre las opiniones positivas de SETROI, invitando a nuevos usuarios a probar los beneficios que proporciona. En este aspecto, muchos usuarios señalan que gracias a este tipo de empresas, se ha logrado democratizar una estrategia de marketing que se creía reservada solo para las grandes empresas, permitiendo impulsar negocios y marcas sin importar el reconocimiento inicial, el sector al que pertenezca o el tamaño de la compañía. En consecuencia, SETROI ha registrado un crecimiento sostenido de su cartera de clientes, con miles de empresas que solicitan sus servicios mensualmente, no solo por el trabajo dedicado de su equipo humano, sino también debido a la importancia que le brindan al feedback con su audiencia. A este respecto, la compañía se centra en valorar todo tipo de opiniones sobre SETROI y de sus procesos para optimizar sus prestaciones y mejorar la eficiencia del servicio, atendiendo tanto observaciones positivas como aquellas más constructivas. Tanto es así que se ocupan de medir la satisfacción de los clientes en cada artículo y el impacto que están generando las publicaciones.

¿Cuáles son las opiniones sobre SETROI de sus clientes? De acuerdo a un estudio realizado por una gran auditora internacional, se conoce que alrededor del 75% de los consumidores piensa que realizar una búsqueda en Internet antes de comprar convierte su compra en más inteligente y optimizada, debido a que ha podido contrastar opiniones acerca de la calidad, el precio o incluso el trato recibido.

Así sucede con los usuarios interesados en la compañía tecnológica, puesto que la cantidad de casos de éxito han hecho que proliferen las opiniones positivas sobre SETROI respecto al servicio que reciben como clientes.

Como ejemplo de ello, destaca la opinión de un cliente donde comentó la experiencia de su negocio con el servicio de de SETROI con el objetivo de mejorar su presencia en Internet, trabajo que se encontraba descuidado por diversas razones. El cliente sostiene que la atención y el flujo de trabajo de la compañía fueron los factores que inclinaron la balanza a la hora de contratar su servicio. Al mismo tiempo, afirmó que los resultados han sido favorables, pasando de tener un negocio sin visitas debido a la dificultad para encontrarlos, a estar en la parte de arriba de los resultados de búsqueda de manera orgánica. Por otra parte, en diferentes portales online es posible localizar la calificación de 5 estrellas y los comentarios de los usuarios, entre los que es posible destacar el de una usuaria quien señaló que el servicio es “muy bueno”, puesto que los periodistas de la firma contactaron inmediatamente con ella para realizar cambios en un artículo en el que había un concepto que no le convencía. A su vez, otro usuario resalta la posibilidad de contratar el servicio sin permanencia, afirmando que tras recibir el primer informe con los resultados decidió seguir: “Llevo ya 5 meses y pienso continuar por lo menos por un año más si todo sigue igual”. En el mismo sentido, una usuaria relató que comenzó contratando el servicio para un sitio web y debido a los resultados favorables lo extendió a otras tres páginas.

Además, en otra de las reseñas del servicio de la empresa por parte de uno de sus clientes se hace hincapié en la organización de la misma y en la posibilidad de gestionar cualquier acción desde un teléfono móvil: “No he visto nada tan organizado como SETROI. Destaco su calidad humana como empresa, nada más terminar el proceso de alta, llega un email con un vídeo que explica todo y posteriormente te llama un técnico para darte la bienvenida y resolver las dudas”. De este modo, el equipo de SETROI concluye que “estamos firmemente comprometidos con nuestros clientes y con una atención personalizada y cercana para atender las necesidades particulares de cada persona al otro lado de la pantalla”. Como prueba de esto, algunos usuarios mencionaron “la buena atención y disponibilidad” de los agentes de la firma, así como la excelente relación calidad-precio del servicio: “Cuesta muy poco para todo lo que ofrecen”.

Con la posibilidad de escoger entre diferentes soluciones, los usuarios en Internet que participan en la difusión de opiniones sobre SETROI positivas destacan la profesionalidad de su equipo, la cercanía en el trato y la agilidad en el proceso. Es por ello que han calificado SETROI como una solución innovadora y efectiva para el desarrollo, consolidación y crecimiento de una marca.



