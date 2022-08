¿Son todos los socialistas como Sánchez?

Confieso que esta pregunta me la estoy haciendo desde el año 2016 cuando el pucherazo en el que, el cateto, plagiador, embustero y traidor a España, Pedro Sánchez,en una reunióndel Comité Federal de su partido, descubrieron que los miembros de la dirección sacaron una urna detrás del escenario y, sin aviso previo, el propio Sánchez y su Ejecutiva introducían papeletas en ella para hacer trampas a sus compañeros de partido.

En el antiguo PSOE no vieron otra medida más lógica que su expulsión. Lo que vino despuésbien lo sabemos:montó en un utilitario y comenzó un viaje, pueblo a pueblo con la idea de romper el antiguo PSOE y hacerse con las riendas de “un PSOE netamente sanchista” con el quepresionó a los barones para que lo aceptasen. Con este “movimiento” yel “no es no” contra Rajoy, logró ganar el voto de censura, con la ayuda descarada en una sentenciadel magistrado De Prada y la traición de Aitor Esteban, del PNV, que 24 horas antes había prometido a Rajoy votar no, aunque luego, el muy traidor, votó sí. Como se intuía, Sánchez,incumplió lo que había prometido y ahí sigue destrozando España.

A este tipo no le importa nada más que el poder y solo se ocupa deconspirar en compañía de separatistas, antimonárquicos, comunistas, herederos de ETA y antiespañoles de toda índole. Visto lo visto, yo mismo responderé a mi pregunta del título: Estoy convencido de que la mayoría de los socialistas no son como él; en cambio sí lo son(y responderán de las acusaciones que algún día se les puedanformular),los 119 diputados que con él forman el grupo socialista del PSOE. Porque si hubiera poco más de una docena que no bailaran “su música”, el déspota Sánchez ya habría caído hace muchísimo tiempo.