Best House, una de las franquicias más rentables del sector inmobiliario español

lunes, 22 de agosto de 2022, 16:43 h (CET)

Las franquicias son una excelente alternativa para emprender un negocio propio, especialmente para quienes tienen dudas o no conocen mucho sobre gestión empresarial. Este tipo de negocios ofrece grandes ventajas para estas personas, como contar con una marca ya posicionada y un método de éxito comprobado para su emprendimiento.

Uno de los modelos más exitosos en España dentro de este tipo de negocios viene de la mano de Best House. Esta marca del sector inmobiliario ofrece una de las franquicias rentables en este ámbito, cuyo funcionamiento ofrece una extensa serie de facilidades en beneficio de sus franquiciados.

Las ventajas de emprender en franquicias rentables como las de Best House Pese a ser una alternativa de baja inversión, Best House es una de las franquicias más rentables en toda España, y lleva una década entera como una de las mejor valoradas en el país. Estas cualidades la llevan a destacar frente a la competencia, lo que les permite garantizar excelentes condiciones de mercado para sus franquiciados, con un repertorio de 400.000 bienes inmuebles a nivel nacional para gestionar su venta o alquiler.

Estas ventajas, a su vez, se complementan con varias facilidades para la gestión ágil de la franquicia, incluso entre aquellos que no tienen experiencia en el sector inmobiliario. El modelo de Best House permite a los franquiciados gestionar su propia cartera, y ofrece prestaciones exclusivas para los propietarios en el alquiler de viviendas, como el cobro asegurado de la renta y un adelanto de hasta 36 meses en la misma.

Además, esta marca ofrece múltiples herramientas para la promoción y difusión de anuncios, como aplicaciones móviles, pasarelas publicitarias automáticas para el sector inmobiliario e, incluso, acceso a más de 100 portales especializados y más de 1.000 páginas web alrededor del mundo, para promocionar las ofertas inmobiliarias de la franquicia.

Una trayectoria que brinda confianza a sus franquiciados La trayectoria de Best House abarca más de 30 años en el sector inmobiliario, durante los cuales ha sido reconocida en varias ocasiones como una de las mejores franquicias inmobiliarias, como se refleja en las ediciones 2021 de los Premios Vivienda y los Premios El Suplemento. Esta trayectoria y sus beneficios de mercado representan una notable garantía de éxito para los emprendedores, quienes, incluso frente a todos estos reconocimientos, pueden tener ciertas dudas al momento de invertir en esta franquicia.

Es por ello que Best House ofrece varios mecanismos para facilitar la inversión del franquiciado y garantizar su rentabilidad. Entre estos, destaca la exclusividad territorial de cada agencia, así como la posibilidad de acceder a una segunda agencia sin pagar la tasa correspondiente. Además, los franquiciados pueden iniciar sus operaciones sin costes de alquiler de local ni pago de personal. Todo esto hace de Best House una de las mejores opciones de inversión en un negocio propio, con riesgo sumamente bajo y uno de los más altos índices de rentabilidad para sus inversores.



