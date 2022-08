Tratamiento de peeling en verano con Clínica Femme Emprendedores de Hoy

Los procedimientos estéticos de exfoliación cutánea están en tendencia por su efectividad para eliminar manchas y proporcionar un tono de piel uniforme. Pese a que dichos tratamientos están indicados preferiblemente para el invierno, existen alternativas de peeling en verano que cada vez ganan más notoriedad.

Entre los centros estéticos especializados en el sector, destaca la Clínica Femme al ofrecer tratamientos de vanguardia de la mano de un equipo de expertos altamente cualificados. Su enfoque integral permite acceder a aparatología de última generación con técnicas revolucionarias que pueden ser aplicadas incluso en una sola sesión. Así, se puede disfrutar del buen tiempo veraniego sin complejos ni exceso de maquillaje para tapar las imperfecciones de la piel.

Peeling seguro, fiable y efectivo El peeling es un procedimiento de exfoliación de la piel que tiene como finalidad eliminar las células muertas de las capas externas a nivel cutáneo, erradicar manchas y suavizar líneas de expresión, patas de gallo y arrugas finas. Lo anterior se logra porque el tratamiento extrae el exceso de melanina de la piel y rejuvenece la zona al permitir la formación de nuevas células.

La Clínica Femme dispone de un novedoso tratamiento de peeling apto para la época estival, que pela la piel extrayendo las manchas superficiales y tratando los signos de la edad. El mismo se denomina peeling social, ya que exfolia la piel con el objetivo de proporcionar un brillo natural que no afecta la imagen del paciente. Se trata de un pulido suave que deja la piel como el primer día del verano, evitando que sea necesario el uso de maquillaje. Asimismo, se integra de aparatología y de la experiencia de especialistas de amplia trayectoria que, además de dar luminosidad a la piel, proporcionan firmeza y elasticidad mejorando la textura de la zona y reduciendo los poros.

Centro de medicina estética en Vigo especializado en peeling para el verano El peeling social deja una piel limpia a simple vista, por lo que no provoca ningún tipo de pelado evidente. Es decir, produce una estimulación regenerativa de la piel que no deja un rastro aparente. Por tal motivo, este tratamiento hace a la piel más receptiva para absorber los nutrientes de cremas o productos de la rutina de cuidado cutáneo diaria.

La Unidad de Medicina Estética Integral de la Mujer de la Clínica Femme es referente en la aplicación de este procedimiento en Vigo, ya que cuenta con profesionales idóneos, instalaciones adecuadas y una novedosa propuesta que puede ser llevada a cabo en una sola sesión. La misma se integra de una limpieza facial con peeling social con un efecto prolongado si se siguen las indicaciones de los especialistas y posibilidad de financiamiento de hasta 12 meses sin intereses. En este sentido, las citas pueden agendarse desde el sitio web del centro o comunicándose al número telefónico que aparece en la web.



