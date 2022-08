El mercado inmobiliario español se sitúa como un referente a nivel europeo Emprendedores de Hoy

España se perfila este año como clave para la inversión inmobiliaria, de hecho, ahora mismo cuenta con una posición privilegiada a nivel mundial en este aspecto.

Por esta razón, será una de las elegidas para recibir una parte importante de los 200.000 millones de euros correspondientes a los fondos de inversión de porfolios logísticos paneuropeos. Con esto, España pasaría a convertirse en uno de los 5 países con mayor volumen de capital invertido este 2022 en toda Europa.

Por otro lado, la plataforma de inversión alternativa Leah Capital AM, actuará como plataforma de préstamos corporativos al mercado inmobiliario español, que ahora mismo se consolida como potencia en el sector.

Mercado en potencia y destino clave de inversión Según las previsiones hechas por expertos como los de Knight Frank, España podría recibir una inversión en su mercado inmobiliario de alrededor de los 7.500 millones de euros, convirtiendo a la nación ibérica en uno de los principales países europeos en cuanto a volumen de inversión. Efectivamente, su mercado inmobiliario ahora mismo se considera una potencia en Europa, con zonas prime más rentables que otros países y una marcada recuperación tras la pandemia en aspectos clave, como áreas de logística, área residencial, oficinas y centros de datos. Todo esto se ha dado en un marco en el que ya se ha dispuesto un presupuesto de 200.000 millones de euros para transacciones de porfolios logísticos paneuropeos, así como previsiones que apuntan a que el año 2022 marcará un nuevo récord en cuanto a la inversión transfronteriza del sector inmobiliario.

Financiación alternativa que promete potenciar aún más el creciente mercado español Después de la crisis vivida en 2009, la financiación bancaria sufrió una caída importante que en buena medida se ha mantenido hasta ahora. Ante esto, las empresas del sector inmobiliario han migrado a entidades alternativas que aseguren una financiación oportuna, rápida y segura que les permita continuar sus actividades. De hecho, una parte importante del auge del mercado inmobiliario actual se debe precisamente a la financiación alternativa y a la inversión privada. En este contexto, Leah Capital AM ha destacado, siendo una plataforma de financiación alternativa con el objetivo principal de activar mercados tales como el inmobiliario, por medio de préstamos puente, gestión de activos y préstamo promotor.

Esta plataforma también es una de las que servirá para gestionar los fondos de inversión destinados al mercado inmobiliario español, para garantizar que las compañías del sector puedan contar con los recursos que necesitan para impulsar su desarrollo y su crecimiento.

En conclusión, con los fondos de inversión suficientes ya destinados a España, sumados a la intervención de plataformas de financiación alternativa, como Leah Capital AM, se puede asegurar que el mercado español seguirá en crecimiento, consolidándose como potencia, tal como se ha previsto ya por los expertos.



