La importancia de la protección de las marcas de la mano de iMarcas

martes, 23 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, teniendo en cuenta la alta competitividad de mercado, las marcas necesitan un buen producto para posicionarse. Por ello, hay que emplear mecanismos que sinteticen la identidad de la organización y que permitan visibilizarla frente al público.

Por esta razón, es de suma importancia para las empresas proteger su marca, ya que, ante las condiciones actuales en el mundo de los negocios, esta puede ser víctima de varias vulneraciones. Así lo señala iMarcas, cuyo servicio se especializa en ayudar a las empresas a registrar una marca adecuadamente, para protegerla de posibles vulneraciones.

Los riesgos para las empresas al no registrar su marca Registrar una marca es mucho más que un formalismo legal. En un mercado tan competitivo como el actual, cualquier empresa puede verse vulnerable ante plagios, réplicas o usos no autorizados de la identidad de la empresa. Estas prácticas incluyen varios elementos de la propiedad intelectual de la organización, como su nombre comercial, identidad gráfica e incluso las características peculiares de sus productos, como su modelo de envasado, su peculiar olor o sus melodías, entre otros casos.

Todos estos elementos se pueden proteger a través de un adecuado registro de la marca en España, sea a nivel nacional, dentro de la comunidad europea, o incluso a nivel intercontinental, en alrededor de un conjunto de 85 países, como permite el sistema de Madrid. Esta medida permite llevar a cabo las reclamaciones correspondientes, en caso de uso no autorizado, ante las respectivas autoridades del país.

Además, un registro oportuno previene los robos de identidad corporativa o propiedad intelectual, que suelen ser relativamente comunes en marcas con buenas ideas, pero que no están debidamente registradas.

Un servicio enfocado en proteger la propiedad intelectual de las empresas Son varios los casos en el mercado en los que una empresa innovadora, con una buena idea, establece una marca destacada, que llega a tener cierto posicionamiento en el mercado. Sin embargo, al no registrarla a tiempo, otras personas o empresas registran la marca como propia, sea en su nombre comercial o identidad gráfica. Estos casos pueden derivar en varios perjuicios para el creador inicial, desde el cese mandatorio en el uso de la marca hasta indemnizaciones hacia el nuevo dueño, quien figura, legalmente, como propietario original.

Para prevenir todas estas situaciones, iMarcas ofrece una asistencia de alto nivel en el proceso de registrar una marca. Los servicios de esta plataforma online son de suma utilidad en las empresas, para desenmarañar la tramitación de los procesos de registro de marca. Gracias ellos, las organizaciones cuentan con herramientas eficaces para proteger su propiedad intelectual, como sus patentes, marcas, logotipos, nombres comerciales o cualquier otro elemento que la empresa considere necesario preservar, frente a posibles usos no autorizados.



