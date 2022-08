Clases de alemán para los más pequeños de la mano de la Academia Hamburg Emprendedores de Hoy

El aprendizaje de nuevos idiomas se facilita en las etapas más tempranas de la vida porque los niños tienen la capacidad de absorber conocimientos de manera natural con diversas estrategias ligadas a la concentración, habilidades artísticas, juegos, creatividad, lectoescritura y escucha. En ese sentido, resulta conveniente inscribirlos en clases de alemán para peques.

Entre los centros especializados en la formación del idioma alemán en niños, resalta la Academia Hamburg por su revolucionaria metodología que implementa novedosas dinámicas con un enfoque provechoso y ameno de forma simultánea. Sus cursos para peques están disponibles para niños entre 4 y 7 años, y se ofrecen en modalidad online y presencial.

Cómo hacer clases de alemán efectivas y divertidas para niños pequeños Según los expertos, desarrollar la creatividad, no imponer el idioma a la fuerza y entender al error como una herramienta valiosa para el aprendizaje se posicionan como las estrategias más acertadas para convertir las clases de alemán en un entorno entretenido y ameno que posibilite que los niños aprendan la nueva lengua. En ese sentido, es recomendable implementar recursos como juegos en equipo, ejercicios de pintura o canto y escucha de canciones en alemán para adentrarse en este conocimiento.

Asimismo, es provechoso introducir palabras en alemán en el vocabulario cotidiano de los niños de acuerdo al contexto para que lo aprendan de forma parecida a su primera lengua. Es decir, el enfoque debe priorizar el aprendizaje como un método versátil, integral y no forzado. Dicho método es aplicado por la Academia Hamburg que desarrolla clases presenciales en Boadilla del Monte (Madrid) con un aforo máximo de 8 niños y online con 8 a 10 alumnos en sesiones de 90 minutos para facilitar las cinco habilidades del lenguaje: habla, lectura, escritura, oído y gramática.

El idioma alemán, explorado a través de un temario enfocado en los niños La fórmula del éxito para que los niños adquieran nuevos conocimientos de un idioma es adaptarse a sus necesidades y contexto particular. Por tal motivo, la Academia Hamburg ha desarrollado un temario especializado en su edad que se rige por conceptos básicos como los números, colores, juguetes, objetos de uso cotidiano y ropa. Su curso de iniciación ofrece contenidos del nivel A1 del Marco de Referencia del Consejo de Europa centrado en los menores.

El sello diferencial de este centro especializado en el alemán radica en su equipo de profesores altamente cualificados, la calidad en la docencia y su metodología propia para hispanohablantes, que ha mostrado provechosos resultados desde que fue implementada hace años atrás.

Para inscribirse en cualquier curso de la Academia Hamburg y conocer las fechas de inicio se puede recurrir a su sitio web para encontrar la formación adecuada a las necesidades de cada alumno. Asimismo, también ofrecen cursos para jóvenes, adultos y grupos reducidos de profesionales con un método interactivo y dinámico.



