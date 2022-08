El pequeño fondo de inversión que encabeza algunos rankings, EI2VALUE. La filosofía de lo pequeño es hermoso Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 13:50 h (CET)

Dijo Schumpeter que lo pequeño es hermoso. O, traducido al principio americano de Kiss, keep it simple stupid.

En un mundo donde parecería que la economía es complicada, un pequeño fondo de inversión aragonés, centrado en la filosofía del value investing (inversión a largo plazo, enfocándose en el valor y no el precio), encabeza algunos rankings.

Su fórmula de inversión es enfocarse en algunos de los mejores gestores internacionales: Buffet, Paramés, Guzman, etc. Cuenta en su cartera con algunos de los mejores fondos de los últimos años en el mercado nacional, fruto de la experiencia de la sociedad holding,Estudios e Inversiones. El gestor Rafa Blanco Sarto es quien asesora al fondo Alcalá Multigestión EI2VALUE.

Las ventajas de invertir en un fondo de inversión Un fondo de inversión es una entidad que se encarga de administrar el capital de diferentes ahorradores, con el objetivo de invertirlo en mercados que generen rentabilidad a largo plazo. Por tal motivo, es importante que el fondo cuente con un equipo de gestores y profesionales capaces de desarrollar estrategias eficaces para garantizar dicha rentabilidad y obtener ganancias.

Además, para lograr la prosperidad del fondo de inversión, es necesario apoyarse en referencias acreditadas en el campo, tales como Warren Buffett, Álvaro Guzmán y Francisco García Palamés que, durante años, han mostrado su solvencia dentro del grupo de EI2VALUE.

Entre los aspectos sobresalientes de la empresa, cabe destacar que opera bajo la filosofía del value investing, popularizada por Warren Buffett, cuya metodología consiste en comprar acciones en las que la cotización es inferior al valor intrínseco. Esto posibilita una inversión más rentable.

Por otra parte, en EI2VALUE, trabajan de forma autónoma, lo que permite a sus gestores invertir sin depender de bancos o grandes gestoras.

Cómo funcionan los fondos de inversión En principio, en organismos como EI2VALUE, se gestiona el ahorro de inversores a partir de la inversión en acciones o capitales que garanticen una alta rentabilidad y mediante la diversificación de riesgos. De esta forma, el fondo de inversión habilita a los inversores individuales a acceder al mercado financiero y gozar de los beneficios que surgen de contar con expertos en la materia y de la presencia de grandes inversores. En otras palabras, la rentabilidad individual está determinada por el resultado colectivo, aunque también depende de la participación de cada uno.

EI2VALUE es un fondo que trabaja en el campo de la inversión desde principios de los 90, pertenece a la gestora del Banco De Alcalá, filial de Crèdit Andorrà en España, y cuenta con el asesoramiento de Estudios e Inversiones. Por ello, confiar en esta firma es garantía de calidad y éxito a largo plazo.



