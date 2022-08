Didactoons, videojuegos educativos para niños Emprendedores de Hoy

El juego es una de las principales actividades que realizan los niños y la que más disfrutan hacer diariamente porque les permite potenciar su creatividad e imaginación.

Por tal razón, es importante utilizar los juegos como un elemento de aprendizaje que no solo les permita divertirse, sino obtener conocimientos que fortalezcan su educación. Didactoons presenta una serie de videojuegos educativos que, mediante estrategias dinámicas, promueven el aprendizaje en diferentes áreas del saber para los más pequeños.

Promover la educación de una manera divertida y atractiva En medio de la era tecnológica en la que se encuentra sumergido el mundo, es necesario utilizar las herramientas digitales disponibles para fomentar el aprendizaje de los niños. Esto es precisamente lo que proponen los videojuegos educativos al promover la educación de una manera divertida y atractiva que motive a los niños a aprender. En este aspecto, destaca un estudio de desarrollo de videojuegos educativos llamado Didactoons que pone a disposición una variedad de videojuegos para Nintendo Switch y para móviles Android e iOS. Este estudio está comprendido por un equipo de expertos que incluye profesores, programadores, diseñadores, psicopedagogos, etc., los cuales aportan sus conocimientos profesionales para la creación de los juegos. Estos videojuegos se encuentran disponibles en más de 10 idiomas y se pueden descargar de forma gratuita excepto los publicados en Nintendo Switch.

Didactoons presenta 8 videojuegos gratuitos Hoy en día, Didactoons cuenta con 8 videojuegos educativos enfocados principalmente en la enseñanza de la lectoescritura y las matemáticas. Para los niños de preescolar disponen de juegos como Dino Tim, en el cual se presentan aventuras para aprender a reconocer colores, figuras geométricas, resolver rompecabezas, desarrollar percepción visual, atención y concentración. Otro juego para estos niños es ABC Dinos, en el cual se desarrolla una emocionante historia con ogros, dragones y más personajes. Este videojuego permite el aprendizaje de la lectura, memorización visual y auditiva, comprensión del alfabeto, diferenciación de vocales y consonantes,etc. Por otro lado, los niños de 6 años en adelante pueden jugar BodyQuest Anatomía para conocer los sistemas que componen el cuerpo humano mediante los 25 niveles de aventuras guiados por un equipo de científicos. También están los juegos Math-E, Fraction challenge y MathLand, en los cuales se enseña a resolver de forma divertida las tablas de multiplicar, operaciones matemáticas elementales y fracciones.

Los videojuegos educativos desarrollados por Didactoons son herramientas que presentan una oportunidad única para que el aprendizaje infantil sea una experiencia divertida y eficiente.



