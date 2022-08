Cómo conseguir financiación alternativa para el sector hotelero Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 13:32 h (CET)

Frente a los engorrosos procedimientos que ofrece la banca tradicional para dar créditos o préstamos, las plataformas de financiación alternativa se presentan cada vez más como una solución para empresas y particulares que requieren financiamiento a corto o medio plazo.

En este campo, la compañía Leah Capital AM se caracteriza por ofrecer soluciones de manera ágil y flexible mediante Préstamos Puente, Préstamos Promotor y Gestión de Activos Inmobiliarios. Específicamente en el mercado hotelero, han logrado introducirse para ofrecer alternativas en reestructuración de deudas, capitalización por balance controlado, adquisiciones o fusiones.

Financiación alternativa para el mercado hotelero de España Durante años, el mercado hotelero ha representado una importante actividad económica en España, al ser un país considerado como uno de los principales destinos turísticos de todo el mundo. En este sentido, el sector hotelero desempeña un papel determinante, si se tiene en consideración que la mayoría de los turistas internacionales se hospeda en establecimientos hoteleros, de acuerdo con datos del portal de estadísticas Statista.

Gracias a esto, se ha registrado un significativo crecimiento en el número de empresas del sector hotelero, ya que a finales del año 2021 había registradas alrededor de 12.600 en todo el país y más de 17.000 establecimientos. Con el objetivo de continuar impulsando este sector mediante planes de financiación alternativa, Leah Capital AM logró alcanzar acuerdos con fondos internacionales para el ejercicio 2022, por 100 millones de euros.

Asimismo, la empresa que opera en todo el país lanzó en enero del 2022 su línea H-Fintech, dirigido exclusivamente a activos hoteleros urbanos y vacacionales en costa, grupos hoteleros y segmento senior; con opciones para recibir financiación a corto y medio plazo por una cantidad mínima de un millón de euros y máximo 25 millones de euros.

Préstamos garantizados para el mercado hotelero y más Como parte de las estrategias de financiación de Leah Capital AM se encargan de analizar operaciones de préstamos garantizados para todas aquellas empresas que puedan ver inviable la solicitud de un crédito por la vía tradicional. En este sentido, las hipotecas sobre activos van dirigidas no solo al sector hotelero, también para residenciales, comerciales, retail, industrial y logística.

Con este fin, dividen sus principales servicios de préstamos corporativos en tres opciones: Préstamo Puente, que es una opción de financiación para empresas en vía de crecimiento; Préstamo Promotor, dirigido a actores del sector inmobiliario para el inicio, desarrollo o finalización de una promoción inmobiliaria; y la Gestión de Activos, que abarca la administración de préstamos y negociación con deudores.

El factor en común en cada una de estas alternativas, es la agilidad y flexibilidad para la aprobación de préstamos, lo cual define a Leah Capital AM como una plataforma de financiación alternativa profesional y efectiva.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.