Los beneficios de registrar una marca, por iMarcas Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 13:21 h (CET)

Los temas relacionados con el emprendimiento y la libertad financiera han ganado mucha popularidad en las últimas décadas, causando que cada día surjan nuevas marcas por todo el mundo.

Asimismo, internet ha dado lugar a la generación de negocios digitales fáciles y rápidos, especialmente para las personas con poco capital que buscan iniciar su primer emprendimiento. iMarcas ofrece a estos nuevos empresarios y emprendedores la oportunidad de registrar una marca que tenga validez en España y el resto del mundo.

Ventajas de registrar una marca El beneficio principal de registrar una marca es que otras compañías, personas y competencias no pueden utilizar el nombre y logo de dicha marca. Además, una marca registrada tiene más valor en el mercado general. De esta forma, los posibles asociados sienten mayor confianza al trabajar con ella. Esta confianza también aplica para los clientes, ya que estos estarán dispuestos a consumir un producto o servicio de una empresa oficial.

Por otra parte, registrar una marca otorga el beneficio de poder ser difundida con libertad en cualquier medio digital, periódico, comercio y establecimiento físico, etc. Esto es importante para las empresas o personas que buscan realizar altas inversiones en su campaña publicitaria de negocio.

El registro oficial de una marca también evita las confusiones o imitaciones de la misma. A su vez, la empresa tiene la posibilidad de requerir modelos de negocios como las franquicias o las licencias de uso de marcas. En iMarcas, los emprendedores y empresarios pueden encontrar a expertos en todo lo relacionado con el registro de una marca en Europa.

Registro de marcas en España Existe una serie de normas dictadas por el artículo 33 de la ley de propiedad industrial que definen aquello que no puede ser representado y registrado como una marca. Entre estas normas, mencionan las palabras, frases, figuras o signos que sean considerados inmorales en el país. Los símbolos patrios, emblemas nacionales y extranjeros, nombres geográficos, colores, caricaturas, imitaciones de marcas y palabras comunes tampoco pueden ser registradas como una marca oficial. A pesar de esto, cualquier combinación de palabras o figura novedosa puede ser considerada una marca ante el estado para ser usada en la promoción de bienes y servicios. iMarcas también cuenta con un apartado gratuito en su página web que explica todo sobre el registro de marcas y nombres comerciales en España y toda Europa. Este apartado incluye secciones para conocer las diferentes leyes de marcas y las prohibiciones relativas y absolutas basadas en las normas actuales.

iMarcas es una compañía especializada en la prestación de servicios de registro de marca para los emprendedores y empresarios que buscan proteger el nombre de sus comercios y activos intelectuales. A su vez, la empresa cuenta con soluciones de patentes y marcas y el registro internacional de modelos industriales.



