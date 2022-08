Círculo de mujeres de la mano de Yoga is Love Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 12:58 h (CET)

En las últimas décadas, ha surgido una nueva y a la vez ancestral forma de encuentro entre mujeres que está creando una profunda transformación personal y social. Se trata de los círculos de mujeres, un espacio donde abrirse emocionalmente con seguridad y en el que se aporta acogida, escucha, generosidad y complicidad.

Desde Yoga is Love, ofrecen la posibilidad de unirse a un círculo de mujeres, ya sea de manera presencial u online. Con esto, buscan que las mujeres se sientan cómodas y sanen desde el interior en un ambiente libre de juicios.

Una experiencia transformadora y sanadora Uno de los elementos transformadores del círculo de mujeres es la experiencia de disponer un tiempo sin prisas para poner la mirada en el interior y conectar con lo que se siente y necesita, en compañía de otras mujeres. Con la velocidad a la que se mueve la sociedad actual, la mirada permanece en cosas externas. Por tanto, para las mujeres, es un bálsamo encontrar un espacio cálido donde pueden escucharse a ellas mismas y a las demás. Es un viaje de introspección en compañía, donde a la vez se siente la fuerza y el apoyo del grupo.

Quizás uno de los aspectos más sanadores del círculo de mujeres es la experiencia de compartir aspectos que se habían silenciado y sentirse aceptadas en el momento de decir esa verdad. Al crear un espacio de confianza para abrirse delante de los demás, se descubre la historia propia reflejada en las vidas de otras. Una mirada sin juicio puede ser clave en el camino hacia la integración como mujer. El círculo de mujeres es un espacio donde pueden soltar máscaras, cargas y obligaciones, para gozar cada vez más de ser ellas mismas y sanar desde el interior.

Yoga is Love y su círculo de mujeres Transformar la ansiedad, la depresión y la soledad que sufren muchas mujeres en la actualidad, es el objetivo de Yoga is Love. Esta firma ofrece su servicio de círculo de mujeres a quienes estén decididas a crear cambios importantes en su vida y quieran conectar con su sabiduría interna.

En cada encuentro se evidencia la esencia femenina, dejando de lado las comparaciones para aceptar la originalidad de cada mujer. Las reuniones son íntimas, respetuosas, sinceras y amorosas entre mujeres que han decidido sanar sus heridas y dar un cambio a su vida. Estos espacios son de apoyo, no se dan consejos ni opiniones, sino que aprenden a escuchar y sentirse escuchadas.

Sanar la relación con el padre o la madre, sacar la niña interior y reactivar la creatividad femenina son algunos de los temas a tratar en estos círculos. Como herramientas de liberación y meditación, Yoga is Love emplea la rueda de la palabra, el reiki, el yoga, la aromaterapia vibracional, etc.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.