Aceites y sérums para cuidar el cabello en verano, de la mano de Saw Palmetto Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 12:45 h (CET)

Durante el verano, el cabello puede sufrir más que el resto del año, por diversos factores. El cloro de las piscinas, la exposición al sol e, incluso, la sal del mar pueden provocar daños en el pelo si no se aplican medidas para cuidarlo.

Saw Palmetto es una firma que importa y distribuye en España y Europa productos para el cuidado del cabello, como aceites y sérums ideales para usar en la temporada de verano. Además, a través de su tienda online, comercializa una serie de artículos para el cuidado capilar para tratar la seborrea y la alopecia.

Tratamientos para cuidar el cabello en verano Cuando el cabello se expone al sol por largo tiempo, se reseca, se vuelve quebradizo, se encrespa y el color pierde su tono al aclararse. Por ello, aplicar productos para bloquear gran parte de las radiaciones UV se convierte en una de las opciones más significantes para su cuidado.

Los aceites son un tratamiento capilar perfecto para combatir las altas temperaturas a las que se expone el cuero cabelludo, siempre que se apliquen de la forma correcta. Los aceites capilares contienen una formulación que aporta hidratación, brillo y, además, mejoran considerablemente la imagen del cabello al poco tiempo de usarlo, de medios a punta, como una rutina postsolar.

Otra recomendación para proteger el cabello del calor de los rayos UV es el sérum capilar. Este producto, con una textura más líquida que un acondicionador, aporta brillo y, a la vez, hidrata, nutre y sella las puntas del cabello.

Saw Palmetto ofrece aceites y sérums para el cuidado del cabello En las tiendas de Saw Palmetto, así como en su página web, se puede encontrar un catálogo de distintos aceites y sérums especialmente formulados para el cuidado del cabello.

Entre esta variedad se encuentra el sérum capilar con aceite de argán, el cual está elaborado con base de aceite de argán, ricino, coco, almendras, esencial de naranja y proteína de seda. Es ideal para aumentar la sedosidad del cabello seco, nutriéndolo y dando volumen y brillo.

Además, este sérum capilar, disponible para la venta en Saw Palmetto, evita la caída del cabello y también controla el frizz, dando fuerza y reparando el cabello expuesto a altas temperaturas.

Este sérum capilar con aceite de argán no contiene sustancias como parabenos, microplásticos y derivados del petróleo, ya que podrían resultar dañinos para la salud cutánea. Saw Palmetto garantiza productos de excelente calidad para el cuidado del cabello.



