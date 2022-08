El futuro de la escritura según Durii Editorial, la autopublicación con una editorial con servicios a medida Emprendedores de Hoy

Antes, publicar un libro era algo a lo que no todos tenían acceso, dadas las exigencias que requería este proceso mediante una editorial. No obstante, hoy en día, hay otras maneras de publicar libro y cualquier material escrito sin acudir a todo el proceso tradicional que esto involucra con las editoriales. Se trata de la autopublicación, una de las mejores formas de publicar un libro y se puede realizar con la ayuda de los servicios especializados de entidades como Durii Editorial.

La autopublicación es tendencia En la industria de la edición de libros se conoce como autopublicación a la modalidad editorial que implica publicar un libro sin la intervención de un editor para todos los pasos del proceso editorial o la mayoría de ellos. Es así como el mismo escritor se encarga de dar formato, crear el diseño del material y de la portada, establecer el precio, realizar las labores de distribución y comercialización de la obra,etc. Esta modalidad se ha convertido en una tendencia en realce en los últimos años, impulsada principalmente por las facilidades que permiten las herramientas digitales para todos los aspectos de la edición. Además, es una excelente forma que tienen los autores de darse a conocer en el mercado sin tener que enfrentar las complicaciones y gastos económicos del proceso editorial. Estas razones, sumadas al aumento de lectores y a la oportunidad de ganar dinero escribiendo, han convertido a la autopublicación en tendencia en España y Europa. Sin embargo, para realizarla correctamente, es necesario contar con apoyo profesional de agencias como Durii Editorial que perfeccionen la obra para presentarla apropiadamente al público.

La forma en que Durii Editorial ayuda a los autores a publicar sus libros En el proceso de edición de un libro, Durii Editorial actúa como un agente que asesora y provee las herramientas necesarias para crear un producto de calidad. Esta editorial cuenta con un equipo profesional especializado en las áreas de edición y diseño para asesorar al escritor sobre los detalles que debe tener su obra. De esta manera, presentan la posibilidad de dar un servicio totalmente personalizado y adaptado al tipo de libro, su contenido y a la esencia del autor expresada en cada línea de su obra. Con el soporte de esta editorial, el escritor conserva la totalidad de la autoría y la propiedad intelectual de su libro, ya que su propósito no es lucrarse como lo hacen las editoriales tradicionales, sino proveer los elementos necesarios para que la autopublicación sea excelente. Además, se encargan de todos los trámites legales y de crear la plataforma para la difusión y venta del libro en el mercado.

La autopublicación es una de las alternativas para publicar libros más llamativas, accesibles y económicas que tienen los autores hoy en día y Durii Editorial ofrece excelentes medios para finiquitar los detalles que ayudarán en la creación de libros exitosos.



