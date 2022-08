Grupo SAI, IntelKey Corp y Castellana Abogados se unen para ofrecer soluciones de seguridad Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 12:34 h (CET)

Las necesidades de seguridad en las empresas de hoy en día son mucho más amplias y más complejas que en años anteriores y, por lo tanto, hace falta la contratación de distintas compañías especializadas que puedan ofrecer los servicios de protección necesarios. No obstante, la unión hace la fuerza y, recientemente, la firma especialista en investigación privada para empresas llamada Grupo SAI ha unido fuerzas con IntelKey, una de las mejores consultoras de seguridad del país, y con uno de los bufetes de abogados más importantes de España, llamado Castellana Abogados. Con esta unión, las empresas contarán con soluciones integrales de seguridad en un mismo contrato.

Una colaboración que viene a fortalecer al Grupo SAI Esta colaboración la conforman concretamente tres empresas que no solo destacan en el mercado, sino que además están a la vanguardia de su sector correspondiente. La primera de ellas es el Grupo SAI, una compañía de investigación privada, líder en el mercado y con gran reconocimiento en todo el sector por su eficacia y la gran cantidad de casos de éxito que acumula. Entre sus servicios destaca, además, la ciberseguridad, implementada por un equipo sumamente cualificado, en conjunto con sistemas y herramientas avanzadas de última tecnología. La segunda empresa asociada es IntelKey, una consultora de seguridad de última tecnología, cuya principal línea de acción se centra en combatir los robos de información y el fraude corporativo moderno. Finalmente, la tríada la completa Castellana Abogados, un bufete sumamente reconocido en casi todos los tribunales de España, con un elevado índice de éxito en los casos que ha llevado. Toda esta asociación busca unir fuerzas, para en conjunto ofrecer a las empresas soluciones de seguridad 360, que garanticen protección ante prácticamente cualquier situación.

Seguridad ante cualquier amenaza Con el aumento de problemas de seguridad en empresas, tales como el jaqueo, robo de información, fraude, espionaje y hasta campañas contra la reputación, se hace cada vez más necesario un servicio 360 capaz de combatir todas estas amenazas. En este sentido, la asociación de estas compañías es capaz de coordinar acciones para combatir estos problemas eficazmente.

Por ejemplo, cuando exista una actividad ilegítima que afecte una empresa, el primer paso es controlar y segurizar la situación para evitar daños mayores, lo cual estará a cargo de IntelKey. Ellos protegerán los activos en riesgo, detectarán las fugas a nivel lógico y cifrarán las comunicaciones, garantizando un nivel de seguridad máximo. Al mismo tiempo, se determinará una estrategia de investigación por parte de Grupo SAI, con el fin de recopilar todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y hallar a los responsables. Esta fase contará con la supervisión y el asesoramiento jurídico especializado de Castellana Abogados, quienes determinarán si el caso corresponde al derecho civil, penal, mercantil, etc. Una vez terminada esta fase, los especialistas del bufete serán los encargados de iniciar la etapa procesal, en la cual se resolverá la situación en instancias judiciales.



