Las mil y una causas de la infertilidad masculina, según el doctor Jan Tesarik Comunicae

lunes, 22 de agosto de 2022, 13:48 h (CET) Se puede decir que existen soluciones para todos estos problemas de infertilidad, pero requieren la colaboración multidisciplinar de distintos especialistas para definir métodos diagnósticos precisos y medidas terapéuticas ad hoc A pesar de los muchos avances de la fecundación asistida, como la micro manipulación y la inyección de espermatozoides en el citoplasma de ovocitos, todavía persisten múltiples causas de la infertilidad masculina, un amplio abanico de factores que pueden bajar la calidad de los espermatozoides.

Entre ellos destacan diferentes anomalías morfológicas de los espermatozoides, especialmente de la configuración de su material genético, que aumentan la probabilidad de los daños en el ADN espermático provocados por factores ambientales.

Un artículo, recién publicado por científicos estadounidenses en la revista Journal of Clinical Medicine, resalta la variedad de causas de infertilidad masculina. El trabajo recoge diferentes estudios dirigidos el doctor Jan Tesarik, director de la Clínica MARGen de Granada, que demuestran que, actualmente, las causas prevalentes de infertilidad masculina están relacionadas con daños en el ADN de los espermatozoides.

Según los estudios del doctor Tesarik, los daños en el ADN espermático se pueden mitigar con un tratamiento con vitaminas antioxidantes durante 3 meses, la duración del proceso de formación de espermatozoides desde sus células precursoras (espermatogonias). Un tratamiento, no invasivo, pero que no siempre logra los objetivos deseados.

En esta situación, el doctor Tesarik recomienda la utilización de la técnica ICSI- inyección de espermatozoides en el citoplasma de ovocitos- utilizando espermatozoides recuperados a través de una pequeña incisión en el tejido testicular. Otra opción, según Tesarik, es recurrir a técnicas de laboratorio que permiten seleccionar los espermatozoides "sanos" para ser inyectados a los ovocitos mediante la ICSI.

En un artículo reciente, los directores de la Clínica MARGen de Granada, el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza Tesarik, resumen estas técnicas y proponen un algoritmo para su utilización en función de la condición clínica de cada pareja.

Según los científicos granadinos, se puede decir que existen soluciones para todos estos problemas de infertilidad, pero requieren la colaboración multidisciplinar de distintos especialistas para definir métodos diagnósticos precisos y medidas terapéuticas ad hoc.

"Además de especialistas en fertilidad -señalan- se requiere la colaboración de biólogos dedicados a la embriología clínica, endocrinos, ginecólogos, urólogos e inmunólogos". Para los directores de la Clínica MARGen "existen mil y una razones de la infertilidad masculina, y casi todas se pueden diagnosticar y tratar adecuadamente".

