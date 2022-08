Cómo conseguir ahorrar agua y electricidad este verano Comunicae

lunes, 22 de agosto de 2022, 13:20 h (CET) La Casa del Electrodoméstico, especializada en todo tipo de electrodomésticos, cuenta sobre cómo se puede ahorrar agua y electricidad este verano. El ahorro energético se ha vuelto imprescindible a realizar y que se puede conseguir siguiendo unos sencillos consejos y pequeños cambios en la rutina diaria La acción de ahorrar agua y electricidad se ha convertido en una necesidad hoy en día, ya no solo por las políticas y reales decretos que se han publicado para conseguir el ahorro, sino porque el cambio climático se ha convertido en un problema que hay que poner remedio tanto como se pueda, además del ahorro económico de los hogares.

Para empezar, si se analizan un poco todas las actividades que se realizan en el día a día, se observa en según qué actividades la cantidad de energía que se consume. Hay que recordar que algunas fuentes de energías se agotan (existen de forma limitada en la naturaleza y no son renovables) y no son fáciles de extraer, transformar y su consumición afecta al medioambiente.

Es por eso que desde La Casa del Electrodoméstico, especializada en todo tipo de electrodomésticos, cuentan cómo se puede ahorrar realizando unas pequeñas acciones en los hogares:

Consejos para ahorrar agua

Con pequeños gestos se puede ayudar a ahorrar agua y continuar con el mismo confort en el hogar, pero de una manera más sostenible:

No dejar los grifos abiertos si no es necesario, como cuando se cepillan los dientes, durante el afeitado, etc. Colocar reductores de caudal en los grifos. Estos realizan la función de filtro que, gracias a sus rejillas, inflan el agua con burbujas de aire para que el chorro luzca más abundante. Reducir el gasto de agua que produce el inodoro, para ello se puede introducir una botella en la cisterna o cambiar el mecanismo antiguo por otro de doble carga. Es mejor ducharse que darse un baño. En general, se consume en la ducha 4 veces menos que en un baño. Evitar que los grifos goteen ya que las fugas y goteos en los grifos pueden conllevar a que se gasten hasta 100 litros de agua al mes. Es mejor cambiar a un grifo monomandos (un único grifo de mezcla) que mantener uno de grifos independientes, ya que así se ahorrará más en agua. Formas de ahorrar electricidad en casa

Como mejores maneras de reducir el gasto eléctrico en el hogar se pueden enumerar:

Desconectar los aparatos eléctricos. En muchas ocasiones se dejan encendidos los aparatos en modo "standby" pensando que no se gastará en consumo, pero es todo lo contrario. Por ejemplo, un ordenador portátil suspendido puede gastar hasta 15.7 W (vatios). Aprovechar la luz natural. Es un consejo de sobra conocido y que sobre todo se a cabo en primavera y verano, cuando los días son más largos. También se pueden emplear estores o cortinas para reducir la claridad en las horas de más luminosidad. A la hora de encender las luces, es mejor utilizar bombillas LED, ya que consumen mucho menos que una convencional y, además, hoy en día se puede escoger la tonalidad que más interese en cada estancia. Es mejor utilizar el microondas en lugar del horno, ya que este último puede llegar a consumir un 60% más de energía. En caso de utilizar el horno, se puede aprovechar el calor residual para terminar de cocinar el plato o calentar el ambiente en la cocina en invierno. Igualmente, se pueden cocinar varios platos en el horno sin que se lleguen a mezclar olores ni sabores. Comprar electrodomésticos con eficiencia energética A, ya que consumen menos energía y son más eficientes. Aunque su precio puede ser más alto que otros aparatos, el ahorro a la larga se compensa. Vigilar el aislamiento térmico. Es más, utilizando pequeños gestos como poner cortinas o alfombras en invierno, así como evitar las fugas de aire en la ventana, puertas y conductos mantendrán el calor en el interior. Estos actos pueden llegar a provocar un ahorro del 25% de calefacción durante el invierno. Estudiar en qué momentos del día se consume menos energía y asegurarse de que se tenga una tarifa que se adecue al ahorro, no solo energético, sino también económico. Aplicando estos sencillos consejos se puede ahorrar de forma considerable en el hogar. Son pequeñas rutinas que no cuestan nada llevar a cabo y que, a la larga, el medio ambiente y el bolsillo lo agradecerán.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Devlon Sound, el dispositivo IoT contra la contaminación acústica Roams, la innovadora compañía digital que ayuda a sus usuarios a ahorrar, capta casi 500.000 euros a través de SegoVenture Las mil y una causas de la infertilidad masculina, según el doctor Jan Tesarik Rentokil Initial: De Islandia, un lugar único sin mosquitos, a España, un país con cada vez mayor presencia de estos insectos S2 Grupo crea su departamento de gestión del talento liderado por Miriam Vitón