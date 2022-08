​El ciudadano responsable

La última palabra sobre las maneras de distribución modernas debería ser, no de los gobiernos –por mucho que les gustaría a tantos-, sino del ciudadano responsable, que no es mero consumidor.

Por supuesto, le encanta comprar más barato, pero no cuando se entera de que los precios bajos se consiguen a base de fabricar en lugares sin apenas protección social de los trabajadores, o de que la mayor o menos gratuidad de servicios públicos básicos la paga con crecientes impuestos y tasas que entretejen la economía de una sociedad desarrollada, o de la inhumana robotización de procesos de producción y distribución gobernados por algoritmos.



En cualquier caso, la complejidad de los problemas actuales indica que no hay nada neutral. No se trata de abrumar al ciudadano, como si no pudiera dar un paso sin plantearse cuestiones ideológicas o éticas. Pero sí de advertir contra la posible indiferencia, que impide la fortaleza de una sociedad civil despierta y viva, capaz de valorar avances y retrocesos, criticando estereotipos y simplificaciones.

Muchas veces proceden de los propios gobiernos democráticos (lo son en la elección, pero no cuando hurtan o dificultad el control de la gestión). Porque, como ha escrito el filósofo Eric Sadin, a raíz del caso Uber, cierto tipo de desarrollo técnico ha rimado sistemáticamente con un principio de regresión social.