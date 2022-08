Soof, la startup que impulsa y facilita la instalación de placas solares, se prepara para expandir su servicio por toda España

La instalación de placas solares demanda la ejecución de un estudio previo que determine la viabilidad, tipos de instalación y otras características importantes para obtener un sistema solar fotovoltaico de calidad.

En ese sentido, la plataforma Soof es una herramienta que trabaja bajo la metodología all in one, brindando apoyo a los clientes durante todo el proceso relacionado con la instalación de placas solares. De esa manera, los usuarios obtienen hasta 3 presupuestos diferentes, reciben asesoría gratuita sobre los tipos de instalación y obtienen ayuda en los procesos de financiación.

La expansión de los servicios de Soof a toda España Los servicios que brinda la plataforma Soof se centran en recopilar la información sobre los presupuestos disponibles y establecer el contacto con las ingenierías. En la actualidad, la empresa trabaja con más de 40 ingenierías certificadas en calidad que le permiten llevar a cabo una expansión hacia todas las regiones de España.

La captación de espacios para ingenierías e instaladoras especializadas se realiza mediante un registro en la plataforma, lo que permite un ratio de conversión mucho más alto. De esa manera, se centraliza la demanda de ofertas, con 3 opciones por cada lead, con el objetivo de incrementar las probabilidades de éxito.

Hasta el momento, la plataforma ha colaborado en la instalación de placas solares en más de 400 inmuebles, así como la gestión de más de 500 presupuestos para implementar este sistema fotovoltaico. En cuanto a las subvenciones, Soof se encarga de informar acerca de las alternativas disponibles y gestionar los trámites necesarios.

La ventaja de trabajar con Soof es la certificación de calidad con la que cuenta la plataforma Además de la certificación de calidad relacionada con las empresas de ingeniería, la plataforma Soof cuenta con certificados que avalan su capacidad en el proceso de búsqueda y comparación de ofertas. Esto genera confianza en el cliente, quien recibe un acompañamiento integral y de calidad en cada uno de los pasos de su costumer journey.

Como resultado, los usuarios acceden a información confiable y verificada sobre el funcionamiento de las placas solares, así como de los requisitos y ventajas de realizar una instalación. En consecuencia, las personas pueden tomar mejores decisiones, debido a que cuentan con los argumentos necesarios para implementar este método.

La instalación de placas solares por intermedio de Soof es una opción recomendada para acabar con las fluctuaciones en el valor de la energía y generar un sistema eficiente para zonas de difícil acceso. En ese sentido, la plataforma ofrece distintas opciones de financiación con materiales caracterizados por su durabilidad.