Ventajas de las soluciones integrales de gestión de residuos de Bionatur Medio Ambiente Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:20 h (CET)

En distintos sectores industriales como la automoción, la petroquímica, las artes gráficas, las papeleras y las centrales energéticas, entre otros, es necesario contar con las medidas adecuadas para procesar de forma eficaz las emisiones de gases que se generan durante el proceso de producción y que pueden resultar contaminantes.

Para estos y otros casos, la empresa Bionatur Medio Ambiente ofrece soluciones integrales que incluyen todos los equipos, procesos y trámites necesarios para ajustarse a las regulaciones vigentes. Los proyectos que diseña esta compañía incluyen el planeamiento completo de la ingeniería llaves en mano, el suministro de los filtros y absorbentes, la puesta en marcha, el seguimiento y el mantenimiento y también la gestión de residuos.

Ventajas de los servicios que ofrece Bionatur Medio Ambiente para el procesamiento de gases Las soluciones que produce esta empresa se diseñan con productos de creación propia. De hecho, Bionatur Medio Ambiente es la única firma de Europa que, en sus modernos laboratorios de investigación, fabrica sus propios filtros, absorbentes y catalizadores. Una de las principales ventajas de este servicio es que se trata de una solución integral que no precisa inversión porque los artículos que se emplean son de alquiler.

Esto la convierte en una alternativa económica del mercado para el procesamiento de gases industriales. Los presupuestos que se elaboran son cerrados e incluyen todo lo necesario para cumplir el servicio. Por otra parte, no hay ningún tipo de obligación de permanencia.

Además, la compañía ofrece una garantía total de eliminación de contaminantes para que sus clientes cumplan al 100 % con la legislación vigente. Estos servicios sirven para eliminar todo tipo de contaminantes como COV, SO2, HF, dioxinas, biogás, H2S y metales pesados, entre otros.

Los filtros que emplea Bionatur Medio Ambiente son móviles, por lo que se cambian fácilmente en menos de 20 minutos y no precisan ningún tipo de manipulación ni mantenimiento. Asimismo, cada proyecto puede implantarse con suma rapidez, en un lapso inferior a las 3 semanas.

Bionatur Medio Ambiente también se encarga de la gestión de residuos Esta empresa cuenta con licencia de valorización de residuos, por lo que también se ocupa de esta fase del proceso sin que el cliente tenga que ocuparse de nada. En este sentido, el proceso de vaciado de los filtros se realiza en las instalaciones de Bionatur Medio Ambiente y no en las fábricas de los clientes, lo que es garantía de calidad y limpieza. Una vez extraídos los residuos, esta firma también se ocupa de la valorización energética, la incineración o el emplazamiento en vertederos, según corresponda.

Gracias a los servicios de Bionatur Medio Ambiente, es posible contar con soluciones integrales para el tratamiento de gases contaminantes, que incluyen todas las fases del proceso, desde la instalación de los filtros hasta la gestión de residuos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El hotel balneario, Balneari Prats, ofrece un programa antiestrés muy cerca de Barcelona El equipo de ISholidays.com garantiza los mejores destinos para las vacaciones Guto Ajayu, parte del movimiento Piramidismo Cromático Cómo comenzar el trading de Bitcoin con el pie derecho Operar con Bitcoin requiere precaución debido a la volatilidad de este criptoactivo Despedidas en Alicante de la mano de Despedidas Karamba