Los pilares que han permitido el crecimiento de la empresa de placas solares Alma Solar

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:26 h (CET)

El desarrollo sostenible apunta a satisfacer las necesidades actuales sin poner en compromiso a las generaciones venideras. Una acción clave para lograrlo es la utilización de energías renovables en detrimento de los combustibles fósiles. La energía solar es una de las más utilizadas en España, más precisamente la fotovoltaica, producida por la luz y la cual se obtiene por medio de placas solares.

El sector de las energías renovables está viviendo un auge muy importante en España. Tanto es así que Alma Solar, empresa dedicada a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, ha crecido un 400 % en el último año.

Beneficios de instalar paneles solares en el hogar Las placas fotovoltaicas presentan muchas ventajas si se las compara con otros tipos de generadores de energía. En primer lugar, representan una contribución al medioambiente, ya que reducen considerablemente las emisiones contaminantes. Otro punto importante a tener en cuenta es el aspecto económico: no solo significa un ahorro de dinero en las facturas de energía, sino también un valor agregado a la vivienda.

Alma Solar realiza el proceso personalizado de instalación de placas solares, brindando a sus clientes la opción de elegir el plan adecuado, con una visita técnica gratuita y con un estudio de viabilidad por parte de sus ingenieros. Asimismo, la empresa se ocupa de los trámites burocráticos necesarios y ofrece un servicio posventa.

¿Por qué elegir Alma Solar? Alma Solar es una empresa que se dedica desde hace más de 20 años al sector de la energía renovable. Además de contar con un importante background en la materia, la organización se desempeña alrededor de valores tales como la profesionalidad de sus empleados, el compromiso con los clientes y con los propios trabajadores, la calidad y excelencia en los trabajos realizados y la flexibilidad de los servicios, a través de la adaptación a las necesidades de los clientes. No obstante, y a pesar de contar con experiencia suficiente, su equipo de ingenieros, instaladores, personal técnico, administrativos, diseñadores y asesores busca constantemente ofrecer un servicio moderno, adaptado a los tiempos que corren.

Su CEO Alejandro Lino destaca a los trabajadores como la esencia de la empresa, donde la motivación cumple un rol fundamental para la satisfacción de las necesidades de los clientes y de los trabajadores.

El crecimiento sostenido de la empresa durante los últimos años está vinculado no solo a la demanda por parte de los clientes, sino también a un servicio que pone el foco en la personalización y a un equipo capacitado, que promueve un entorno de trabajo con igualdad de oportunidades y visión de futuro.



