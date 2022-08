Una herramienta eficaz para vender cursos son los funnels, por Israel Huerta

Cuando se trata de vender acciones de formación, es necesario aplicar estrategias que permitan mostrar y maximizar sus ventajas.

En España, el experto en marketing automatizado, Israel Huerta, ayuda a las empresas a potenciar el atractivo de los cursos que ofrecen mediante la aplicación de funnelso embudos de venta, con su compañía asesora Funneltropia. La recomendación del especialista está basada en elegir tres métodos en los que se utiliza funnel para vender más cursos y obtener los resultados deseados.

Un objetivo y tres opciones Hacer que las propuestas de formación alcancen el máximo de inscritos es el objetivo que Israel Huerta promete alcanzar al aplicar alguna de sus tres opciones. El especialista cuenta con un equipo de 10 personas formadas en el área del inbound marketing, como funnel architects, copywritters, traffickers y diseñadores, con cualidades para generar sorprendentes acciones de compra.

El método 1 consiste en enviar más ofertas a los contactos de la base de datos del e-mail, sin ser pesado. Se propone ir más allá del contenido promocional y aportar información valiosa. “Seguro que cuando has enviado un e-mail (de estos que envías muy de vez en cuando) has notado un aumento de las ventas. Así que… ¿Por qué no enviar estos e-mails de forma más constante?”, reflexiona Huerta desde su página web.

El contenido de valor es la clave para enviar mensajes con mayor frecuencia sin que el usuario se aburra. Una de las posibilidades de hacerlo es seguir la regla del 3/1, es decir, enviar tres correos con información realmente poderosa por cada e-mail promocional. Igualmente, se puede enviar contenido valioso ligado a una promoción, como consejos, trucos, o datos sobre el curso.

El uso de lead magnets es el segundo método propuesto por Israel Huerta y su equipo. Se recomienda cuando el curso es de precio elevado. El lead magnet es un producto gratuito o de muy bajo coste que despierta la curiosidad del usuario. Por ejemplo, una masterclass gratuita (sin beneficio), seguida de un curso que profundice ese contenido de valor expuesto (con beneficio), podría ser una opción para ganar participantes. También se puede ofrecer una formación introductoria que deje con ganas de más o enviar e-books gratuitos.

Tercer método: las ofertas tripwire Para cursos de bajo precio, este funnel es el ideal. Se trata de una oferta “rebote”, un curso adicional en la misma página de registro, por ejemplo, mientras espera un lead magnet. Se dan casos en los que se ofrece un curso rápido, sencillo y de bajo coste, que complementa la formación principal.

La clave de las tres propuestas es generar confianza en el usuario. Un mundo de posibilidades de éxito se abre paso para las academias españolas con Funneltropia, de la mano de expertos capaces de catapultar las ventas de cursos con estrategias tan sencillas como efectivas.