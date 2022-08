¿Qué son los ETFs americanos?, por Simplemente Trading Emprendedores de Hoy

Los ETF, Exchange Traded Funds, son los fondos de inversión que se pueden comprar y vender como si fueran acciones de compañías, aunque estos tienen la ventaja de poder posicionarse al alza o a la baja y acceder a una liquidez como no hay similar. Estos se negocian en los EE.UU. y tienen un volumen muy superior a sus similares en Europa. Además, son los instrumentos de inversión más demandados por las instituciones financieras y particulares en USA., donde más del 52 % de sus ciudadanos invierten en la bolsa de valores del país, directa o indirectamente.

Hay que tener en cuenta que los fondos de pensiones, los dedicados a financiar la educación de los hijos, entre otras necesidades, son parte de la planificación financiera que los americanos realizan con sus planes financieros. La figura del Financial Advisor es muy popular y muchos ciudadanos con edad cercana al retiro y ahorros acumulados hoy operan su propio dinero, siendo los ETFs uno de los preferidos.

Con más de 40 años transcurridos desde su creación, es casi increíble que aún muchos interesados en invertir en bolsa no los conozcan, siendo que en los canales de noticias en los EE.UU. se los menciona en forma regular y son parte de las novedades económicas que se publican a diario.

Los reguladores en Europa han prohibido a los ciudadanos europeos su adquisición a través de los brokers radicados en Europa, pero muchos brokers americanos aceptan abrir cuentas a ciudadanos europeos, por lo que el acceso a estos ETFs está al alcance de cualquier ciudadano que cuente con información y educación al respecto. El libro Gana dinero invirtiendo en ETFs, único en español dedicado a los ETFs americanos, explica cómo vencer las barreras que hoy, con Internet, no deberían existir, y brinda también información sobre los principales Fondos de Inversión de los EE.UU., que gestionan los miles de alternativas que hoy existen en ETFs. La autora también recomienda que el inversor tenga muy en cuenta la trayectoria de los gestores y seleccione aquellos ETFs que negocien en promedio más de 500.000 acciones por día, un aspecto relevante como garantía de liquidez para poder comprar y vender tranquilamente evitando horquillas entre oferta y demanda.

El dinero trabajando paga menos impuestos que las personas trabajando. Solamente el hecho de saber que las ganancias del producido del capital son menos castigadas que los trabajadores al momento de pasar por Hacienda, debería ser motivación suficiente para todas las personas para obsesionarse en crear un plan financiero familiar y, desde muy jóvenes, tener como prioridad “pagarse a sí mismos” primero, separar una cantidad fija cada mes para crear un fondo de emergencias y su propia jubilación privada, independiente de las pensiones que cada Gobierno establezca para sus ciudadanos. Invertir en ETFs es una de las formas más seguras de ganar exposición al mercado de valores, diversificando en una canasta de activos, en lugar de acciones específicas de algunas empresas.

Algunos ETFs permiten duplicar y hasta triplicar el rendimiento de un índice o sector en particular, los gestores se encargan de poner y sacar del fondo acciones de compañías para que la ponderación siga a un subyacente como un espejo. Aprender cuándo es el momento ideal para comprar estos activos es más fácil que lo que muchos piensan, los americanos se caracterizan por hacer todo más simple y efectivo.



