La importancia de realizar una adecuada limpieza de los extractores de las cocinas, por Tecnigras

La limpieza de los extractores garantiza el funcionamiento óptimo de estos sistemas. Mantenerlos en perfectas condiciones de uso es un servicio que cubre Tecnigras.

Esta compañía se dedica al mantenimiento y proceso de recambio de piezas relacionadas con las campanas de la cocina del sector hostelero, restaurantes y demás espacios donde se utiliza la cocina en gran magnitud.

¿Por qué realizar limpieza de los extractores de las cocinas? Uno de los electrodomésticos que más se utiliza en la cocina son los extractores de humo o campanas, las cuales se ubican en la parte superior de la vitrocerámica o fogones. Se utilizan para absorber el humo que se produce al cocinar los alimentos, por lo que la cantidad de suciedad que retienen es considerable. En general, se les limpia la parte superficial, donde se aloja una gran cantidad de suciedad, pero en la zona interna es donde más se requiere realizar un mantenimiento exhaustivo, ya que allí ingresa la grasa y demás fluidos, los cuales pueden perjudicar el correcto funcionamiento a largo plazo.

Por otra parte, el aceite que se acumula diariamente en la campana es altamente inflamable, por lo que si no se realiza una limpieza periódica, este fluido puede ocasionar accidentes graves. Aunado a esto, si el extractor de una cocina no funciona de la manera adecuada, los gases no se absorben,perjudicando al personal y los comensales.

Limpieza y recambios con Tecnigras Según lo que establecen la mayoría de los fabricantes, la limpieza de los extractores de las cocinas se debe realizar como mínimo una vez al año para garantizar su utilidad. En este sentido, el servicio único de limpieza que ofrece Tecnigras se encarga de realizar una revisión anual del equipo, sustituyendo las turbinas, junta antivibratoria y correas cada 12 meses. Además, limpian completamente la bandeja donde se aloja la grasa y la caja de ventilación. En el presupuesto, se incluye el servicio del montaje, desmontaje y todo lo que se relaciona con la gestión de la limpieza.

Al ser un elemento fundamental para el funcionamiento de la campana, es de suma importancia prestar especial atención al tiempo de recambio del extractor para que la cocina pueda funcionar en óptimas condiciones.

Tecnigras cuenta con una plataforma online en la que se encuentra información relevante sobre sus servicios especializados en limpieza de los extractores de las cocinas.